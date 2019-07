Wikimedia Commons/Levi Clancy

Läheskään kaikki julmuuksista kärsineet naiset eivät saa hoitoa psyykkisiin haavoihinsa.

Elokuussa 2014 pohjoisirakilaiset jesidit joutuivat pakenemaan kodeistaan, kun ISIS hyökkäsi heidän asuttamansa Sinjarin kaupunkiin ja sen lähialueille. Tuhannet jesidit pakenivat Sinjarin vuoristoon, ISIS:in terroristit murhasivat tuhansia ja tuhannet jesidinaiset joutuivat terroristijärjestön pakotetuiksi ”vaimoiksi” tai seksiorjiksi. YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan kyseessä oli kansanmurha.

Viisi vuotta myöhemmin noin 16 000 jesidiä asuu edelleen Sinjarin vuoristossa. Kansainvälinen avustusjärjestö Lääkärit ilman rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) kertoo psyykkisistä oireista, joista vuorille asumaan jääneet jesidit kärsivät. Järjestö on erityisen huolestunut nuorten naisten tekemien itsemurhien yleistymisestä.

MSF:n huomion itsemurhien lisääntyminen herätti huhtikuussa. Muutamassa kuukaudessa 20 jesidinaista, joista nuorin 13- ja vanhin 30-vuotias, on päätynyt lopettamaan elämänsä.

Huhtikuun jälkeen ainakin 20 jesidinaista, joista nuorin oli 13- ja vanhin 30-vuotias, on päätynyt lopettamaan elämänsä.

Kriisialueilta raportoivan The New Humanitar -uutistoimiston haastatteleman MSF:n lääketieteellistä tiimiä johtavan Elise Loyensin mukaan järjestö kauhistui paitsi itsemurhien ja niiden yritysten yleisyyttä myös brutaaleja keinoja, joita naiset käyttivät. Osa heistä sytytti itsensä tuleen.

Syviin psyykkisiin traumoihin ovat läheisten menettämisen, raiskausten ja seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi johtaneet pakkokäännytykset, ja -nimenvaihdot, jotka ovat johtaneet vakaviin identiteettiongelmiin.

Vain pieni osa psyykkisesti pahimmin traumatisoituneista, seksiorjiksi pakotetuista jesidinaisista on palannut Sinjariin. YK:n mukaan Irakin 1,6 miljoonasta maansisäisestä pakolaisesta 18 prosenttia eli 296 000 on jesidejä. Heistä ainakin kolmannes on psykologisen avun tarpeessa, suurin osa hyötyisi siitä. Hoitoon pääsee kuitenkin vain pieni osa sitä tarvitsevista.