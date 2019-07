IPS/Zofeen Ebrahim

Maailman väestönkasvua yritetään saada kuriin, mutta Guttmacher-instituutti arvioi, että kehittyvissä maissa on 214 miljoonaa naista, jotka eivät saa apua perhesuunnitteluun. He eivät haluaisi tulla raskaaksi seuraavan kahden vuoden aikana, mutta eri syistä he eivät käytä ehkäisyä.

Jotkut pelkäävät sivuvaikutuksia, jotkut elävät liian kaukana lääkäristä ja joillakin on vastahakoinen puoliso.

Näihin syihin voidaan pureutua monin keinoin. Valistuksella torjutaan paikkansa pitämättömiä uskomuksia sivuvaikutuksista, tarjotaan naisille ehkäisykeinojen koko kirjo, jotta he voivat valita itselleen sopivimmat, lähetetään liikkuvia terveydenhoitoyksikköjä maaseudulle ja yritetään valistaa kumppaneita.

Jos viimeksi mainittu epäonnistuu, esitellään hienovaraisia keinoja, joita puoliso todennäköisesti ei havaitse.