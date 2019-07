Riikkamari Muhonen

Orbánin hallintoon kriittisesti suhtautuvan index.hu -verkkosivuston taustalla toimivaa säätiötä johtava László Bodolai kuvailee Unkarin vapaan median tilaa vaikeaksi, koska sananvapaus kiinnostaa vain harvoja.

László Bodolain mukaan sananvapauden tila Unkarissa on sinänsä hyvä, mutta median omistussuhteet ovat ongelmallisia.

– Yleisesti ottaen Unkarissa ei ole ongelmia vapaan lehdistön tai sananvapauden suhteen. Oikeusjärjestelmä suojelee vahvasti lehdistönvapautta ja sanomalehtien haastaminen oikeuteen on vaikeaa. Sen sijaan ongelmana on, että useimmat mediakanavat ovat hallitusta lähellä olevien tahojen omistuksessa. Toisin sanoen vaihtoehtoiset mielipiteet eivät ole kiellettyjä, mutta niillä ei juuri ole julkaisukanavia.

Hallituksenvastaisia mielipiteitä ilmaiseviin bloggareihin ja muihin mielipidevaikuttajiin on myös kohdistunut painostusta ja uhkauksia. Mikäli nimimerkin turvin mielipiteitään ilmaisseen todellinen henkilöllisyys on paljastunut, seurauksena on pahimmillaan ollut työpaikan menettäminen.

Vapaan median tilanne on erityisen hankala maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa.

Myöskään valtamedian palveluksessa työskentelevien työpaikat eivät ole nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä turvattuja. Unkarin kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Szegedissä paikallislehden päätoimittaja menetti työpaikkansa viime parlamenttivaalien jälkeen, koska valtapuolue Fideszin kannatus kaupungissa ei noussut toivotulle tasolle.

Vaikeinta pääkaupungin

ulkopuolella

Vapaan median tilanne on erityisen hankala maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa, joissa valtiollisella televisiolla ja paikallislehdillä on perinteisesti ollut vahva asema.

– Hallitusta tukevat tahot ovat ostaneet 16–17 alueellista sanomalehteä ja nykyään niiden sisältö on keskenään identtinen. Painopiste on pääministeri Viktor Orbánin poliittisten aloitteiden kehumisessa tai esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvässä uutisoinnissa, Bodolai kuvailee.

Unkarin suurimmat vaihtoehtoiset mediakanavat ovatkin enimmäkseen Budapestista käsin toimitettuja verkkouutisportaaleja, kuten 444.hu tai hvg.hu. Bodolain edustama index.hu-sivusto on yksi suurimmista, ja se kerää säännöllisesti yli miljoona lukijaa. Sivustojen lukijakunta koostuu enimmäkseen noin 30-vuotiaista korkeakoulutetuista kaupunkilaisista.

Verkkosivustojen ohella valopilkku Unkarin mediakentässä on vuodesta 1991 saakka vapaaehtoisvoimin ja kuuntelijoidensa lahjoituksien varassa toiminut Tilos-radioasema. Myös Bodolai juontaa omaa ohjelmaa Tilosilla.

– Tilos on aivan oma maailmansa Unkarin mediakentässä. Toimintamalli, jossa radio-ohjelmia tehdään vapaaehtoistyönä, on täysin ainutlaatuinen ja sitä on mahdoton verrata mihinkään muuhun. Vapaudessaan ja toimintatavoissaan se on aivan vertaansa vailla.

Tilos kuuluu pääkaupungin suosituimpien radioasemien joukkoon, mikä on poikkeuksellinen saavutus voittoa tuottamattomalle yhteisöradiolle.

Median vapaudesta

ei välitetä

Bodolain mukaan suurin osa unkarilaisista ei juuri välitä siitä, että heidän pääasiallisesti kuluttamansa media ei ole kansainvälisten standardien mukaan vapaata.

– Unkarilaisia ei ole opetettu käyttämään mediaa ja siksi he pitäytyvät vanhoissa tavoissaan. Ilman kilpailua paikallisten sanomalehtien uutisointia pidetään sataprosenttisena totuutena. Lisäksi täytyy muistaa, että monet unkarilaiset rakastavat Fidesziä ja ovat siksi hyvin tyytyväisiä lukemiinsa uutisiin.

Zsuzsanna Rósza

Kuitenkin myös vapaalla medialla on omat uskolliset seuraajansa. Esimerkiksi index.hu saa rahoituksensa yksinomaan mainoksista, eivätkä kansainväliset yritykset ole toistaiseksi epäröineet ostaa mainostilaa sivustolta.

– Yksikään hallitusta lähellä olevien tahojen omistama yritys ei mainosta indexissä. Toisaalta lukijamme tuskin olisivatkaan kovin iloisia nähdessään maahanmuuttovastaisia propagandamainoksia sivustollamme, Bodolai naurahtaa.

Kokonaisuutena unkarilaisen vapaan median liikkumatila on pieni ja lukijakunta rajallinen verrattuna valtiollisen television ja lehdistön tavoittamiin yleisöihin.

Toimittajiin kohdistuvista uhkista ja vihakampanjoista huolimatta uutissivustot toimivat unkarilaisten ikkunana sekä kotimaan että ulkomaiden tapahtumiin.