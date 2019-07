Lehtikuva/Yuri Kadobnov

Itse tapaus on epäpoliittinen, mutta jatkuvaan perheväkivaltaan syyllistyneen miehen tapon moraalinen ja juridinen arviointi ei ole.

Venäjällä lievennettiin ensikertalaisten rangaistuksia perheväkivallasta helmikuussa 2017, minkä seurauksena sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan on toimittu entistä ponnekkaammin. Tänä vuonna on kampanjoitu erityisesti Hatšaturjanin siskosten puolesta, jotka tappoivat isänsä viime vuoden heinäkuussa 17-, 18- ja 19 -vuotiaina.

57-vuotias Mihail Hatšaturjan terrorisoi perhettään lähes 20 vuoden ajan. Vuonna 2015 hän ajoi 18 vuotta nuoremman vaimonsa pois kotoa, minkä jälkeen hän alkoi käyttää seksuaalisesti hyväkseen kahta vanhinta tytärtään.

Mihaililla oli hyvät verkostot poliisivoimissa, minkä vuoksi sisarukset eivät uskaltaneet vedota viranomaisiin. Viime vuosikymmenellä vaimo teki rikosilmoituksen perheväkivallasta, mutta seuraavana päivänä Mihail toi rikosilmoituksen kotiin ja repi sen hänen edessään.

Viime vuonna isä kielsi tyttäriltään koulunkäynnin. 27. heinäkuuta Mihail suihkutti lapsia pippurikaasulla kasvoihin, koska asunnon lattialla oli hiuksia ja pankkitilin menot olivat olleet odotettua suuremmat. Mihailin mentyä nukkumaan nuorimmat tyttäret puukottivat häntä ainakin 36 kertaa.

Kiistanalaista on lähinnä vanhimman tyttären Krestinan osuus tappoon, asianajajien mukaan hänen tunnustuksensa on väärennetty. Keskimmäinen tytär Angelina ja nuorin Maria eivät kiistä mitään.

Poliittiset intohimot eivät liity tapahtumien kulkuun, vaan niiden moraaliseen ja juridiseen arviointiin. Syyttäjät vaativat Krestinalle ja Angelinalle tuomiota yhteistuumin tehdystä murhasta, rangaistusasteikko on 8–20 vuotta vankeutta. Maria on jo todettu syyntakeettomaksi.

Venäjän tuomiokäytännössä on toisinaan otettu huomioon jatkuvan perheväkivallan vaikutukset mielenterveyteen. Toisaalta Mediazona-sivuston arvion mukaan Venäjällä 80 prosenttia naisille annetuista murhatuomioista liittyy väkivaltaisiin parisuhteisiin.

Hatšaturjanin sisaruksista on tullut kaikkien perheväkivallan uhrien ja viranomaisten välinpitämättömyyden symboli, ja heidän puolestaan on osoitettu mieltä New Yorkissa, Berliinissä, Israelissa ja ainakin 11 eri kaupungissa ympäri Venäjää. Helsingissä osoitettiin mieltä 24. kesäkuuta. Moskovan viranomaiset ovat kieltäneet sisarusten puolesta marssimisen keskustassa.

Mihail Hatšaturjanin muu suku on uhkaillut tukikampanjaa, ja maskulinistiverkostot Miesten valtio ja Alfa ovat tulleet häiritsemään mielenosoituksia.

Miesten valtio on fitnessvalmentaja Vladislav Pozdnjakovin perustama liike, joka on järjestäytynyt Venäjän facebookissa, Vkontaktessa. Liike yhdistelee länsimaista maskulinistiteoriaa rotuteorioihin ja äärinationalismiin.

Liikkeen salaisessa keskusteluryhmässä on 150 000 jäsentä, ja se vastustaa kaikkea kanssakäymistä naisten kanssa. Miesten valtion mukaan miesten pitäisi hankkia lapsia vain sijaissynnyttäjien avulla.

Viime vuonna neljä iskuja valmistellutta Miesten valtion jäsentä tuomittiin Habarovskissa ekstremistijärjestön perustamisesta. Myös Pozdnjakov otettiin kiinni kuulusteluja varten, minkä seurauksena hän pakeni Saksan Mainziin.

Kirjoittaja on matematiikan maisteri Venäjän kansojenvälisen ystävyyden yliopistosta.