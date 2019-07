Jarno Mela

Silvia Modig Valittiin Euroopan parlamenttiin kevään vaaleissa. Kuuluu parlamentissa GUE/NGL -ryhmään. On ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus -valiokunnan (ENVI) jäsen ja varajäsenenä naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo -valiokunnassa. On ollut Helsingin kaupunginvaltuutettu vuodesta 2008 alkaen. Kansanedustajana kaksi kautta vuosina 2011–2019.

EU-parlamentaarikko Silvia Modig aikoo nukkua kesälomallaan univelkoja pois.

Europarlamentaarikko Silvia Modigilla (vas.) on takana vauhdikas alkuvuosi. Tammikuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin kestänyt aktiivinen eduskuntavaalikampanja päätyi valtavaan suruun ja pettymykseen.

– Eduskunnasta tippuminen tuntui julkiselta epäonnistumiselta, mikä ei ole kiva tunne.

Hän kokosi itsensä, aloitti heti eduskuntavaalien jälkeen eurovaalikampanjan ja pääsi kirkkaasti läpi. Modig kertoo monen ihmetelleen hänen selviytymistään.

– Yritin eritellä itselleni, että mikä tässä harmittaa. Eiväthän vuodet kansanedustajana häviä, ja puolueella meni hyvin vaaleissa. Minulla on iso palo tehdä politiikkaa täyspäiväisesti. Eihän ole kovinkaan montaa mestaa, jossa sitä voi tehdä. Tajusin, ettei niitä töitä ole.

– Mahtavaa, että meni näin. Mutta olisi niin kiva, kun olisi toinen vasemmistoliittolainen täällä. Onneksi on pohjoismaiset kollegat, kertoo Modig loman kynnyksellä.

Entä lomasuunnitelmat? Lomallaan hän aikoo nukkua. Tämä viikko oli viimeinen työviikko ennen lomia, ja seuraavan kerran EU-parlamentti kokoontuu syyskuun alussa.

Uusliberalistisen talouskuripolitiikan kyseenalaistajat

Modig on erityisen iloinen yhteistyöstä Vänsterpartietin mepin Malin Björkin ja tanskalaisen Enhedslisteniltä valitun Nikolaj Villumsenin kanssa.

– Heidän kanssaan olen kokenut, että ollaan tavallaan samasta puusta. Työ olisi melko yksinäistä ainakin tässä vaiheessa, kun avustajiakaan ei ole palkattu, sanoo Modig.

EU-parlamentissa hän toimii GUE/NGL -ryhmässä, jonka 41 jäsentä tulevat eri puolilta Eurooppaa. Häntä harmittaa, että paikkaneuvotteluissa ryhmä suljettiin äärioikeiston tavoin ulos.

– Olen tosi, tosi iloinen, että sain mitä eniten toivoin eli ENVIn varsinaisen jäsenyyden.

Modig olisi odottanut enemmän solidaarisuutta vihreiltä ja demareilta.

– Paikkaneuvotteluissa ryhmä maalattiin nurkkaan äärivasemmistolaiseksi, kun komissaarien paikoista neuvoteltiin.

Modig kertoo vasemmistolaisen maailmankuvansa olevan aika erilainen kuin vaikkapa ryhmänsä eteläeurooppalaisen kommunistin. Näkemyksiä joudutaan sovittamaan yhteen, mutta myös yhteistäkin löytyy paljon.

– Olemme ainoa ryhmä, joka kyseenalaistaa monia maita kurittaneen uusliberalistisen talouspolitiikan.

Modig iloitsee naisten valinnoista

Modig painottaa yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä. Suunnitelmissa on luoda yhteydet tulevan komissaarin kabinettiin, jonka hän toivoo olevan demarien ehdokkaan Jutta Urpilaisen. Hän on tavannut jo nykyisen Suomen komissaarin Jyrki Kataisen (kok.).

– Feministinen tasa-arvon tuuli puhaltaa. Olisin tosi iloinen Urpilaisen valinnasta.

Modig äänesti ryhmänsä tavoin Ursula von der Leyenin valintaa vastaan Euroopan komission puheenjohtajavaalissa. Hän ei hyväksy vieläkään parlamentin ylikävelemistä, mutta iloitsee ensimmäistä kertaa tapahtuneesta naisen valinnasta komission johtoon.

– Von der Leyen ei pysty täysin perääntymään, vaikka hän sai ympäristöherätyksen yhdessä yössä. Hän lupasi demareille harkita minimipalkkaa Eurooppaan. Vihreille tuli päästövähennys- ja hiilineutraaliustavoitteita. Ei se kovin uskottavaa ollut, Modig huomauttaa.

Von der Leyen sitoutui 2050 hiilineutraaliuden tavoitteeseen. Hän puhui myös New Green Deal -ohjelmasta, joka oli vasemmistoliitonkin eurovaaliohjelmassa.

Suomen puheenjohtajuus näkyy myös mepin arjessa

Modig sai unelmapaikkansa päästessään ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus -valiokuntaan, lyhyesti ENVI. Hän on varajäsenenä naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo -valiokunnassa.

– Olen tosi, tosi iloinen, että sain mitä eniten toivoin eli ENVIn varsinaisen jäsenyyden. Olen meidän ryhmän koordinaattori, mikä on merkittävä tehtävä. Se mahdollistaa, että saadaan helpommin raportöörin paikka.

Europarlamentin työ lähtee rullaamaan toden teolla syksyllä, jolloin se saa uusia lakiesityksiä. Komission on arvioitu olevan koossa vasta marraskuussa.

Modig pitää uuden parlamentaarikon kannalta erinomaisena Suomen puheenjohtajuutta. Ohjelman esitteleminen on helpottanut keskusteluja muiden meppien kanssa. Ohjelma on otettu positiivisesti vastaan.

– Vasemmistolaisen ilmastoaktiivin näkökulmasta ohjelma on hyvä. On ihan mahtavaa, että meidän linja on sama ympäristö- ja ilmastokysymyksissä kuin Suomen hallituksen, samoin kuin on Suomen EU-ohjelmassa.

Hän uskoo Suomen mahdollisuuksiin vaikuttaa asia-agendaan.

– Jos ilmastonmuutoksen oikeudenmukainen siirtymä saadaan työohjelmaan, se vaikuttaa myös lainsäädäntöön.

Talouskasvua panostamalla ihmisten hyvinvointiin

Modig painottaa, että siirtymän kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa pitää olla sosiaalisesti oikeudenmukainen.

Hän kertoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen esittämien näkemysten hyvinvointitaloudesta saaneen positiivisen vastaanoton Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa (EMPL) Brysselissä. Pekonen oli kuultavana työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa yhdessä työministeri Timo Harakan (sd.) kanssa.

– Talouskasvua saadaan parhaiten panostamalla ihmisten hyvinvointiin. Hyvinvoiva ihminen on myös tuottavampi. Oikeudenmukainen siirtymä läpäisee kaiken yhteiskunnassa. Me vahdataan, etteivät ihmiset koe epäoikeudenmukaisuutta, sanoo Modig viitaten oman GUE/NGL-ryhmänsä linjauksiin.

Modig on tyytyväinen, että myös demarit ovat puhuneet sosiaalisesti oikeudenmukaisen rahaston puolesta. Hän kertoo esimerkin Espanjasta.

– Espanjassa on ajettu alas hiiliteollisuutta ja hiilikaivoksia. Valtio on antanut rahaa rahastoon, jotta ihmisiä voidaan kouluttaa uusiin ammatteihin ja yritykset voivat saada tukea ympäristöystävälliseen tuotantoon.

EU-rahoilla rakennetaan diktatuuria

Suomea ovat kuohuttaneet Unkarin mediassa julkaistut lukuisat jutut, joissa moititaan Suomen oikeusjärjestelmää ja sananvapautta. Niiden on tulkittu olevan vastahyökkäys, kun Suomi aikoo ajaa puheenjohtajakaudellaan oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista.

Jussi Virkkunen

EU-parlamentti hyväksyi viime vuonna 7. artiklan mukaisen kurinpitomenettelyn käynnistämisen Unkaria vastaan, koska Unkarin katsottiin loukkaavan EU:n arvoja, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja vapautta.

– Näyttääkin siltä, että Unkarissa EU-rahalla ostetaan kansalaisten kannatusta politiikalle ja pääministeri Viktor Orbán sosiaalipolitiikalla kannatusta itselleen, arvioi Modig.

Kärjistäen EU-rahalla pönkitetään nyt diktatuurin syntymistä Eurooppaan. Romania ei tarttunut oikeusvaltioperiaatetta rikkovien maiden toimintaan.

– Nyt on keinot puuttua rahoituksen kautta. Odotukset Suomea kohtaan ovat suuret.

Modig kertookin kuulleensa monta kertaa lauseen, että ”kyllähän suomalaiset tämän hoitavat. Teillähän asiat rullaavat.”