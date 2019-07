markokilpi.com/press-kuvat

Marko Kilpi ylsi poliisiromaaneillaan Finlandia-ehdokkaaksi asti, mutta teki muutama vuosi sitten onnistuneen täyskäännöksen. Undertaker-sarjassa päähenkilö onkin huippurikollinen Juha Kivi. Mies mustassa puvussa, kulissinaan hautaustoimisto.

Kolmannessa osassa Kuolemanlaakso silmukka Kiven ja hänen apurinsa Tuomaksen ympärillä kiristyy ennestään. Niskaan hengittävät rikolliset ja poliisit.

Juha Kivi on loistava dekkarihahmo ja sopisi myös elokuvan tai tv-sarjan päähenkilöksi.

Undertakerin ainoa heikkous on sen sarjamuotoisuus. Henkilöitä ja juonilinjoja on paljon. On vaikea pysyä mukana, kun uusi kirja jatkuu siitä, mihin edellinen vuosi sitten jäi. Kuolemanlaakso loppuu niin jännittävään kohtaan, että on tässä nyt kärvistelemistä ensi kevääseen.

Marko Kilpi: Undertaker Kuolemanlaakso. CrimeTime 2019. 347 sivua.

ILMOITUS