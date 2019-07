All Over Press/Simon Bellis

Sheffield Unitedin Ravel Morrisonin on aika näyttää kykynsä.

Valioliigaan ensi kaudeksi nousseista seuroista parrasvaloissa täällä Suomessa on ymmärrettävästi ollut Teemu Pukin tähdittämä Norwich, mutta samassa korkeimmalle sarjatasolle kulkeneessa hississä hienon paluun sinne teki myös Sheffield United.

Sheffieldin teräskaupunki on kärsinyt globalisaation kolhuista ja työpaikkojen karkaamisesta, mutta jalkapallo herättää eteläisessä Yorkshiressä erittäin suuret intohimot. Ykkösliigassakin aikansa kontannut United näytti pitkää nenää Championshipia kyntämään jääneelle paikalliskilpailija Wednesdaylle eritoten konkarihyökkääjä Billy Sharpin maalien ansiosta.

”Bladesin” taustalla on myös šeikkirahaa Saudi-Arabiasta monen muunkin seuran mallin mukaan. Sheffield United on laittanut kuluvana kesänä siirtoennätyksensä jo kolme kertaa uusiksi. Toistaiseksi suurin satsaus on 10 miljoonalla punnalla Bournemouthista hankittu ranskalaishyökkääjä Lys Mousset.

Moni futiksen ihmelapsi on kadonnut tyystin tähtitaivaalta.

Manchester Unitedin entinen teinitähti, vuonna 1993 syntynyt Ravel Morrison saapui seuraan viime viikolla ilmaisella siirrolla Ruotsin Allsvenskanin Östersundista. Sielläkin flopannut Morrison on ollut yhdessä muun muassa Paul Pogban kanssa juniorivuosinaan saavutetun gloorian jälkeen melkoinen kiertolainen.

Morrison oli ManU-teininä superlupaava, ja managerina vielä tuolloin vaikuttanut Sir Alex Ferguson sanoi olevansa valmis maksamaan nähdäkseen 14-vuotiaan Morrisonin edes treenaavan futista. Silti paikkaa avausmiehistöön ei koskaan tullut, eikä sitä tullut West Hamissakaan. Tuon jälkeen Morrison on ehtinyt olla myös Lazion, QPR:n, Birminghamin, Cardiffin ja meksikolaisen Atlaksen kirjoilla.

ILMOITUS

Morrisonia pidettiin joskus uutena Paul Gascoignena taitojensa puolesta, mutta hän on ominut ”Gazzan” huippuvuosien elkeet lähinnä kentän ulkopuolisten sekoiluiden osalta. Morrison on joutunut usein tekemisiin virkavallan kanssa. Solmittuaan ensimmäisen ammattilaissopimuksensa vuonna 2010 hän uhkaili jo samalla viikolla ilmeisesti kavereidensa tekemän ryöstön todistaneita ihmisiä väkivallalla saaden tästä tuomion. Morrison on myös twiitannut homofobisesti, josta seurasi tuhansien puntien sakot Englannin palloliitolta. Samaan aikaan hän ei ole todellakaan lukeutunut niihin pelaajiin, jotka tulevat ensimmäisinä treeneihin ja lähtevät viimeisinä.

Morrisonin siviilipuolen ongelmat ovat siis tehneet hänen urastaan turhan säröisen. Hän on silti vasta 26-vuotias, ja voi vielä näyttää epäilijöilleen. Nyt lienee tuhlaajapojan viimeinen mahdollisuus. Esimerkiksi legendaarinen manageri Harry Redknapp uskoi ainakin muutama vuosi sitten, että Morrison saattaisi yhä nousta yhtä loistavaksi pelaajaksi kuin Dele Alli.

Moni futiksen ihmelapsi on kadonnut tyystin tähtitaivaalta. Suomessakin Kuopiossa seuralimbossaan aina kolmosdivarin Kufussa asti pelannut, teini-ikäisenä tulevaksi maailmantähdeksi povattu, Freddy Adu lienee tästä konkreettisin esimerkki.

Adua ei kuluvalla kaudella Veikkausliigassa nähdä. Häntä tuskin kaivattaneen Espoon kärkiottelussa, jossa FC Honka ottaa mittaa huipputasaista sarjaa johtavasta Ilveksestä. Tamperelaisten tekemisen meiningin ruumiillistuma on maalitykki Lauri Ala-Myllymäki. Hän on iskenyt kaudella jo yhdeksän täysosumaa, ja putki saattaa saada nyt jatkoa. Ilves on Veikkausliigan paras vierasjoukkue. Honka osaa kuitenkin myös maalinteon ja varmistetaan siksi kohde ykkösellä.

Sarjaa alempaa poimitaan esiin MuSan ja KTP:n ottelu. Porilaiset lukeutuvat sarjan yllättäjiin. Valmentaja Ville Ulanen on tehnyt rajallisella materiaalilla huipputulosta. Lisäksi japanilaisvärväykset Takanori Yokochi ja Taiki Kagayama ovat osoittautuneet loistaviksi vahvistuksiksi. Mukavassa myötätuulessa purjehtiva MuSa on selkeä ennakkosuosikki. Ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika loppuu lauantaina 27.7. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2(1), 1, 1, 1(2), 1, 1(2), 1(X), 1, 1(X), 1, 2, 2, 1(X). Kyseessä on bonuskierros, jossa Vakion potti on 300 000 euroa. 13 oikein -voittoluokkaan lisätään 130 000 euroa.