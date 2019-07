Lehtikuva/Abdulaziz Ketaz

Istanbulista joutuu lähtemään suuri osa rekisteröidyistäkin pakolaisista.

Turkki on alkanut häätää syyrialaisia pakolaisia sekä takaisin kotimaahansa että pois Istanbulista. Muualle kuin Istanbuliin rekisteröidyt pakolaiset aiotaan palauttaa alueelle, jossa heidät on alun perin rekisteröity. Kokonaan rekisteröimättömiä uhkaa karkotus edelleen sisällissotaa käyvään Syyriaan.

The New Humanitarian (TNH) raportoi, että pakolaisia on karkotettu jopa Syyrian tällä hetkellä turvattomimmille seuduille Idlibin provinssiin. Turkin viranomaiset kieltävät palauttavansa pakolaisia sotaakäyville alueille, mutta TNH:n mukaan ihmisiä on karkotettu myös Idlibiin.

Rekisteröimättömien syyrialaispakolaisten määrä Turkissa on lisääntynyt, koska viime vuonna monet kaupungit, Istanbul niiden joukossa, lakkasivat myöntämästä vuodesta 2014 käytössä olleita tilapäisiä oleskelulupia.

Tilapäisten oleskelulupien myöntäminen loppui yllättäen.

Istanbulin yli puolesta miljoonasta rekisteröidystä syyrialaispakolaisesta arviolta 200 000 on rekisteröitynyt muualle ja nyt heidät halutaan palauttaa rekisteröintialueilleen. Sisäministeri Süleyman Soylua siteeraavan riippumattoman uutistoimisto Bianetin mukaan tänä vuonna Istanbulista karkotetaan 80 000 syyrialaista.

Syyrialaisten karkotuksia ovat kritisoineet sekä pakolaisjärjestöt että juristit. Niiden mukaan ihmisiä sotaa käyvään Syyriaan karkottaessaan Turkki rikkoo sekä Geneven pakolaissopimusta että omia lakejaan.

ILMOITUS

Sekä karkotukset Syyriaan että maansisäisesti Turkissa johtavat perheiden hajoamiseen, sillä moni rekisteröimätön tai muualle kuin Istanbuliin rekisteröity pakolainen on ehtinyt perustaa perheen ja asua Istanbulissa useita vuosia.

Karkotuksia edelsi syyrialaisiin kohdistunut vihapuhe

Jo ennen karkotuksien käynnistämistä Turkin poliittinen keskustelu piti sisällään anti-syyrialaisia elementtejä. Istanbulin kuvernöörinvaalit voittanut tasavaltalaisen kansanpuolueen Ekrem İmamoğlu viljeli kampanjassaan syyrialaisvastaista retoriikkaa ja syytti pakolaisia maan talouden heikentymisestä.

Syyrian kahdeksatta vuotta jatkuva sisällissota on ajanut miljoonat syyrialaiset hakemaan turvapaikkaa kotimaansa ulkopuolelta. Rekisteröityjä syyrialaisia pakolaisia elää Turkissa yli 3,6 miljoonaa.

Vuonna 2016 Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallinto solmi Euroopan unionin kanssa pakolaissopimuksen, jonka tavoitteeksi ilmoitettiin ihmissalakuljettajien toiminnan ja luvattoman muuttoliikkeen estäminen. Sopimuksen perusteella Kreikan saarille tulleita turvapaikanhakijoita voitiin palauttaa Turkkiin ja jokaista Euroopasta Turkkiin palautettavaa syyrialaista kohden Eurooppa sitoutui vastaanottamaan yhden syyrialaisen.

Heinäkuun 19. EU-komissio myönsi Turkille 1,41 miljardin avustuksen pakolaisista huolehtimiseen. Pakolaissopimusta solmittaessa EU lupasi Turkille 6 miljardin avustuksen, josta nyt on toimitettu 5,6 miljardia. EU:n pakolaissopimuksen yhteydessä Turkin kansalaisille lupailemaa viisumivapautta ei sen sijaan ole pantu täytäntöön.