Tutkijoita on askarruttanut, miksi kolmelta mantereelta löydettiin lyhyen ajan sisällä geneettisesti erilaiset Candida auris -kannat.

Ilmastonmuutos on saattanut olla ratkaisevassa asemassa Candida auris -sienitaudin leviämisessä, arvioidaan American Society for Microbiology -yhdistyksen tiistaina julkaisemassa tutkimuksessa.

Candida auris on monille lääkkeille vastustuskykyinen ja se on erityisen vaarallinen ihmisille, joiden vastustuskyky on heikentynyt.

Tähän saakka tutkijoille on ollut arvoitus, miten Candida auris on levinnyt yli 30 maahan kymmenessä vuodessa sen jälkeen kun ensimmäinen tapaus havaittiin Japanissa vuonna 2009.

Suomessa ei ole todettu Candida auris -tapauksia.

Vuosien 2012 ja 2015 välillä Candida auris todettiin kolmella mantereella – Intiassa, Venezuelassa ja Etelä-Afrikassa – ja niiden kaikkien kannat olivat geneettisesti erilaisia.

Ennen tuntemattomia tauteja?

Tuoreen tutkimuksen esittämä arvio on, että ilmaston lämmetessä Candida auris on sopeutunut korkeampaan lämpötilaan muuntumalla, kertoi tutkimusta johtanut Arturo Casadevall EurekAlert!-julkaisulle.

Ihmisiä suojaa useilta sienitaudeilta kehon lämpötila. Mutta jos taudinaiheuttajat sopeutuvat korkeampiin lämpötiloihin, ne voivat tunkeutua ihmisen puolustusmekanismin läpi.

Sienitautien yleistymisestä voi tulla vaikea globaali terveysongelma, koska ne ovat vaikeasti lääkkeillä parannettavissa.

Casadevall pelkää, että ilmaston lämpeneminen voi tuoda uusia sienitauteja, joita ei vielä edes tunneta. Hänen mukaansa tutkimus kertoo, että Candida auris saattaa olla ensimmäinen esimerkki sienitautien aiheuttajan sopeutumisesta lämpötilan nousuun.

Vaikeasti puhdistettava

Stat News julkaisi tiistaina artikkelin, jossa asiantuntijat pohtivat, voiko Candida auris edesauttaa muitakin sieniä muuntumaan vaarallisemmiksi ihmiselle.

Candida auris voi mahdollisesti siirtää dna:ta muille Candida-suvun lajeille auttaen niitä sopeutumaan.

Stat Newsin haastattelema tutkija Tom Chiller sanoo, että Candida aurisin leviämishistorian ymmärtäminen on tärkeää, koska tämä auttaa valmistautumaan uusien sienitautien uhkaan.

Chillerin mukaan sienitautien tarkkailuun on panostettu moniin muihin sairauksiin verrattuna vähän, koska ne eivät ole olleet kovin herkkiä tarttumaan ihmiseen.

Candida auris on vaikeasti poistettava sairaaloista, joihin sitä on päässyt. Candida aurisin vastustuskyvyn kehittymisen syyksi on oletettu maataloudessa käytettäviä sienitorjunta-aineita.

Suomessa ei ole tavattu Candida aurista. Euroopassa on raportoitu tapauksia ainakin Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Venäjällä ja Britanniassa. Yksi tapaus on havaittu Norjassa.