”Kaikki tunnit kirjataan ylös”.

Poliisit joutuvat tekemään ilmaiseksi töitä Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana. Vielä viime kesänä Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien huipputapaamisen takia poliiseille maksettiin korvausta myös matka-ajasta. Tänä vuonna korvausten maksaminen lopetettiin yksipuolisesti. Suomen Poliisijärjestöjen Liitto vie asian työtuomioistuimeen.

– Työsopimus on kiinni, ja työnantaja tuntuu ottavan hyvinkin tiukkoja tulkintalinjoja. Porukka on erittäin pettynyt ja tulistunut Poliisihallitukselle, SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne kertoo.

– Olemme pyytäneet kaikkia poliiseja kirjaamaan jokaisen matkaan menneen työtunnin ylös. Nyt porukka voi tehdä Helsingissä 12 tunnin työvuoron, jonka jälkeen heidät pistetään ajamaan takaisin esimerkiksi Ouluun.

Rinne sanoo, että esimiehet ovat joutuneet ikävään asemaan, koska nämä tietävät operatiivisen työn laadun.

Poliisihallitus on ohjeistanut kaikkia 11 poliisilaitosta olemaan maksamatta matka-ajalta korvausta muille poliiseille, paitsi kuljettajalle. Kuitenkin poliisit ovat kyydissä virkapuvussa kaikkine varusteineen, asetta myöten, ja työnantajan työnjohto-oikeuden alaisina.

Tulkintalinja epäselvä



Rinteen mukaan työnantaja tulkitsee virkapuvun käyttöä vapaa-ajalla ”hyvin vaihtelevasti”. Alkukesän Pride-kulkueeseen poliisit eivät saaneet osallistua virkapuvussa, koska ihmiset olisivat tulkinneen heidän olevan työvuorossa. Jostain syystä tilanne on nyt päinvastainen. Poliisi on poliisiauton kyydissä virkapuvussa, vaikka onkin vapaalla.

Kyse on ennen muuta palkkaan tai korvaukseen oikeuttavasta matka- tai työajasta. Pisimmät työmatkat huippukokouksiin alkavat Oulusta ja joskus Rovaniemeltä. Matkat tehdään poliisiautolla siten, että hälytyskeskuksilla on tieto, missä vahvuus on kulloinkin. Tarvittaessa poliisit voidaan hälyttää hälytyskeskuksen osoittamaan tehtävään kesken matkan.

Poliisilla on lain mukaan velvollisuus puuttua rikoksiin myös vapaa-ajallaan. Rinteen mukaan työnantaja tulkitsee tätä kummallisesti.

– En usko lainsäätäjän tarkoittaneen, että matkustaisimme työvarusteissa työtehtäviin korvauksetta. Pikemminkin kyse on siitä, että kun olemme oikeasti vapaalla tai lomalla, puutumme esim. pahoinpitelyyn tai seksuaalirikokseen emmekä kävele ohi.

Rinne sanailee, että nykyistä linjaa noudattamalla Poliisihallitus voisi katsoa kentällä työtehtäviksi vain operatiivisen työn, kaikki muu olisi vapaa-aikaa.

Poliisien neuvottelut seuraavasta työehtosopimuksesta käynnistyvät syksyllä. Sopimus on kiinni maaliskuun loppuun saakka, joten työtaistelut eivät ole mahdollisia.

Matkalla voi tulla useita hälytyksiä



SPJL:n valtuuston varapuheenjohtaja Leena Leppälä kertoo, että presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin aikana väki perui kesälomia ja jousti. Nyt joustot ovat hyvin yksipuolisia.

– Poliisihallitus on luvannut ottaa matka- ja työaika-asian esille seuraavissa neuvotteluissa. Siihen saakka mennään annetun sovellusohjeen mukaan.

Poliisipiirit vastaavat virka-apupyyntöihin komentamalla poliiseja Helsingin huippukokouksiin. Poliisit hoitavat joukkojenhallinta-, liikenteenohjaus- tai turvaamistehtäviä.

Matka-ajalta ei makseta korvausta eikä palkkaa, vaikka hälytystehtäviä voi osua kohdalle.

– Matkan aikana voi teoriassa tulla lukuisia erilaisia hälytystehtäviä, joiden kestot vaihtelevat. Nämä tehtävät voitaisiin huomioida työajaksi.