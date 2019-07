Lehtikuva/Vesa Moilanen

Veronpalautuksia maksetaan tänä vuonna kuukausittain heinäkuusta joulukuuhun saakka.

Jos veronpalautusta on tulossa elokuussa 6. elokuuta., tilinumeronsa ehtii vielä ilmoittamaan OmaVerossa 29. heinäkuuta mennessä. Jos tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena OP:n kautta.

Veronpalautukset maksetaan valtaosalle henkilöasiakkaista elokuussa tai syyskuussa. Veronpalautuksensa saa elokuussa 6. elokuuta noin 1,7 miljoonaa asiakasta ja syyskuussa 4. syyskuuta noin 1,3 miljoonaa asiakasta. Loput saavat veronpalautuksensa viimeistään joulukuussa. Oman veronpalautuksensa määrän ja maksupäivän voi tarkistaa OmaVerosta. Myös tilinumeron voi ilmoittaa OmaVerossa.

Voimassa oleva tilinumero puuttuu Verohallinnon tiedoista tällä hetkellä 50 000 asiakkaalta, jotka ovat saamassa veronpalautusta. Tilinumeronsa ehtii ilmoittamaan elokuun palautuksia varten enää ainoastaan OmaVerossa, jos sen tekee 29.heinäkuuta mennessä.

Syyskuun veronpalautuksia varten paperisen tilinumeroilmoituksen pitää olla perillä Verohallinnossa 5.elokuuta tai sähköinen ilmoitus annettuna OmaVerossa viimeistään 27.elokuuta.

Vanhempi voi ilmoittaa alaikäisen lapsensa tilinumeron kirjautumalla OmaVeroon omilla tunnuksillaan. Alaikäinen voi ilmoittaa tilinumeronsa myös itse kirjautumalla OmaVeroon mobiilivarmenteella, mikäli hänellä on mobiilivarmenne käytössään.

Jos tilinumeroa ei ilmoita, palautukset tulevat OP:n kautta

Paperinen tilinumeroilmoitus pitää tehdä käyttämällä Verohallinnon tilinumeroilmoituslomaketta (Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta, lomakenumero 7208), jonka voi tulostaa osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Lomakkeen voi myös hakea verotoimistosta tai tilata soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 026. Tilinumeroa ei voi ilmoittaa puhelimitse.

Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallinnolle tai tili on lopetettu, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena eli rahalähetyksenä OP:n kautta. Osuuspankit perivät maksuosoituksen lunastamisesta palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Koska lunastus on maksullinen, Verohallinto ei maksa alle 15 euron palautusta maksuosoituksena kuin erillisestä pyynnöstä.

OP lähettää asiakkaalle ilmoituksen maksuosoituksesta siihen osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa. Osoitteen on oltava Suomessa. Kun ilmoitus maksuosoituksesta saapuu, veronpalautuksen voi lunastaa niistä OP-ryhmän Osuuspankin konttoreista, jotka tarjoavat kassapalveluita. Maksuosoitus on lunastettavissa 28 päivän ajan, jonka jälkeen raha palautuu takaisin Verohallintoon. Kun tilinumero on ilmoitettu, veronpalautuksen saa tämän jälkeen tililleen noin viikon kuluessa.