Lehtikuva/Laura Ukkonen

Palkkatuelle haetaan mallia Ruotsista.

Työttömyysaste on laskenut sellaisiin lukemiin, että työllisyyden nostamiseksi tarvitaan töihin myös osatyökykyiset, linjasi työministeri Timo Harakka (sd.) tiistaina ministeriön tiedotustilaisuudessa.

Työllisyysasteen nostamiseen ryhdytään miettimään keinoja kolmikantaisissa työryhmissä heti alkusyksystä. Työllisyyttä edistävä ministerityöryhmä nimitetään perjantaina. Edustajia työryhmään tulee kaikkiaan kuudesta ministeriöstä.

Kolmikannassa pohditaan toimenpiteitä mm. työelämästä syrjäytymisen vähentämiseksi, työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi ja kotouttamisen parantamiseksi, paikallisen sopimisen lisäämiseksi ja työttömyysturvan päivittämiseksi. Työ perustuu Harakan mukaan tutkittuun tietoon.

Ensimmäisiä tuloksia odotetaan jo loppuvuodesta.

Lisämahdollisuuksia palkkatuen käyttöön



Tuoreet työllisyysluvut eivät juuri ilahduttaneet ministeriä. Hän totesi, että Suomen pitää itse puhaltaa tuulta purjeisiin eikä jäädä odottelemaan suhdanteiden parantumista.

– Suomessa työttömyys on muita Pohjoismaita suurempaa. Se hyvä puoli tässä on, että lähellämme on paljon hyviä esimerkkejä, Harakka sanaili.

– Meidän pitää parantaa työvoima- ja yrityspalveluja, työttömien työllistämispalveluihin tarvitaan valmentavaa otetta.

Osatyökykyisten lisäksi palveluja tulee myös maahanmuuttajille, nuorille, ikäihmisille sekä pitkäaikaistyöttömille.

Esimerkkiä otetaan etenkin Ruotsista, jossa palkkatuella on saatu hyviä työllistymistuloksia. Harakan mukaan Suomessa palkkatukirahoja jää joka vuosi käyttämättä.

Hallitus helpottaa palkkatuen käyttöä purkamalla byrokratiaa, nopeuttamalla maksatuksia ja yksinkertaistamalla lainsäädäntöä. Nykyisin yritys ei voi olla varma, saako se luvatut palkkatuet, kuinka suuresta prosenttiosuudesta on kulloinkin kyse ja milloin tukirahat saapuvat.

Lakimuutosten valmistelu aloitetaan heti elokuussa.

Työttömien järjestöt ovat toivoneet, että kaikki järjestöt voisivat käyttää palkkatukea nykyistä enemmän. Järjestöille asetettu rajoitin poistetaan, mikä avaa Harakan mukaan sadoista tuhansiin uusia tukityöpaikkaa. Samalla ryhdytään tukemaan mikroyrittäjien eli yksinyrittäjien ensimmäinen työntekijän palkkausta.

Kun ministeriltä perättiin, kuinka sosialidemokratia ja yhteiskunnan varoin tuettu työnteko sopivat yhteen, Harakka muistutti Ruotsin olevan maailman sosialidemokraattisimman maan.

Kiinni työttömyyden kovaan ytimeen



Kesäkuun työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan 6,2 prosenttia. Pääministeri Antti Rinne on todennut, että hallituskauden lopussa työttömyysaste olisi vain 4,8 prosenttia. Työministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisänen pitää alle 5 prosentin työttömyysastetta erittäin kovana tavoitteena, muttei mahdottomana.

Ministeri Harakka ei ottanut lukuihin kantaa, vaan totesi tärkeimmäksi tehtäväksi ottaa oikea suunta työttömyyden vähentämiseksi.

Harakka muistutti, että työttömien yksilölliseen yhteydenpitoon ja nuorisotakuun toteuttamiseen osoitetaan 8 miljoonaa euroa joka vuosi. Työkykyohjelmaan tulee yhteensä 36 miljoonan satsaus vuosiksi 2020–2022. Näistä osoitetaan varoja mm. työttömien urapolkujen rakentamiseksi.

Usein kyse ei ole vain työpaikan tarpeesta, vaan työttömällä voi olla myös muita ongelmia kuten terveysongelmia. Harakan mukaan aikuisillekin tulee rakentaa etsivän nuorityön tapainen monialainen ohjaamopalvelu.