All Over Press/Alamy/Kristof Lauwers

Hakaristillä muistomerkin tuhrimisesta epäiltyjen nuorten miesten motiiveja ei vielä tiedetä.

Äärioikeistolaisen terrori-iskun uhreina kuolleiden norjalaisnuorten muistomerkki Tønsbergissa vandalisoitiin maanantain vastaisena yönä. Muistomerkki tuhrittiin spreijaamalla siihen hakaristi. Norjan yleisradion NRK:n mukaan poliisi otti maanantai-iltana kiinni kaksi parikymppistä nuorta miestä, mutta ei ole toistaiseksi kertonut näiden motiiveista tai kytköksistä ekstremistiseen äärioikeistoon.

”Olen järkyttynyt ja sanaton. On tärkeää, että meitä, jotka tuemme henkiinjääneitä ja kuolleiden muistoa, on paljon. Meidän on noustava vihaa vastaan”, totesi Norjan työväenpuolueen nuorisojärjestön Vestfoldin alueen puheenjohtaja Fabian Wahl Sandvold NRK:lle.

Tønsbergin kunta puhdisti sotkut muistomerkistä jo maanantaina, mutta kuvat siitä levisivät laajalle mediassa. Utøyan uhreille on pystytetty muistomerkkejä yhteensä 53 paikkakunnalle eri puolille Norjaa

Tønsbergin kunta poisti hakaristin pikaisesti.

Maanantaina 22. heinäkuuta tuli kuluneeksi kahdeksan vuotta siitä, kun äärioikeistolainen nationalisti murhasi ampumalla Norjan työväenpuolueen nuorisojärjestön kokousleiriä Utøyassa viettäneet nuoret. Ennen Utøyan joukkomurhaa sama tekijä järjesti terrori-iskun myös Oslossa. Yhteensä uhreja kuoli iskuissa 77.