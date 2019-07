IPS/Tommy Trenchard

Sodasta huumeita vastaan on tullut sota huumeita käyttäviä ihmisiä vastaan

Kolmekymmentäviisi miljoonaa ihmistä maapallolla kärsii tällä hetkellä huumeriippuvuudesta. YK:n huume- ja rikostoimisto UNODC:n tuorein tilasto hätkähdyttää.

Äskettäin julkaistun UNODC:n raportin mukaan vuonna 2017 kuoli huumeiden käytön vuoksi 585 000 ihmistä. Pätevän hoidon ja hoitopaikkojen puute vaikuttaa kuolleisuuteen hälyttävässä määrin.

Vankilat eivät muodosta poikkeusta. Päinvastoin – hoitoa on vaikea saada, mutta sen sijaan huumeiden vuoksi vangitut joutuvat huumeiden kanssa tekemisiin todennäköisemmin vankilassa kuin vapaudessa.

Raportin mukaan vain yksi seitsemästä huumeriippuvaisesta pääsee tarvitsemaansa hoitoon. Erityisesti naisten on vaikea hakeutua hoitoon, esimerkiksi lasten menettämisen ja rikossyytteen pelosta.

Sota huumeita käyttäviä ihmisiä vastaan

Erityisen vaikea tilanne on niissä Aasian maissa, joissa langetetaan kuolemantuomio kaikille huumerikoksiin syylliseksi todetuille. Filippiinien tapauksessa tappamisesta huolehtivat poliisin iskujoukot.

– On tärkeää puhua ihmisistä – eikä käyttäjistä tai addikteista, koska sanat itsessään ovat stigmatisoivia, tohtori Danielle Ompad sanoo. Hän on New Yorkin yliopiston huumeiden käytön ja hiv-tutkimuksen keskuksen apulaisprofessori.

Ompad kommentoi Maailman huumeraporttia toteamalla, ettei sota huumeita vastaan ole ollut menestyksekäs. Tarjontaan puuttuminen ei tule onnistumaan, sillä huumeita tuotetaan ja myydään joka tapauksessa, eivätkä siitä seuraavat joukkovangitsemiset hyödytä ketään.

– On myös tärkeää tunnustaa, etteivät kaikki tarvitse hoitoa, samoin kuin on tärkeää huolehtia siitä, että kaikki hoitoa tarvitsevat sitä varmasti saavat. Marijuanan polttaminen ei vielä tee ihmisestä addiktia, Ompad huomauttaa.

– Pitäisi keskittyä haittojen vähentämiseen. Meidän täytyy lopettaa sota huumeita käyttäviä ihmisiä vastaan.

