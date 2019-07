All Over Press/Jari Airaksinen

Nuoret some-vaikuttajat ovat tunnistaneet vallan tuoman vastuun ja luoneet alalle eettisen ohjeistuksen.

Tubettajien valtaa ja vastuuta pohdittiin Porissa SuomiAreenan keskustelussa.

Tubettajat ja muut sosiaalisen median vaikuttajat ovat vaikuttavia medioita. Esimerkiksi neljällä SuomiAreenassa torstai-iltana esiintyneellä tubettajalla on eri sosiaalisen median kanavissa yhteensä yli 1,5 miljoonaa seuraajaa. Nuoret vaikuttajat ovat tunnistaneet vallan tuoman vastuun ja luoneet alalle eettisen ohjeistuksen.

Svenska Ylen johtaja Marit af Björkesten, Vihreiden varapuheenjohtaja ja viestinnän asiantuntija Fatim Diarra sekä tietotubettaja ja tutkija Ville Mäkipelto pohtivat uuden ja vanhan median valtaa SuomiAreenassa.

Tubettajat ovat roolimalleja seuraajilleen.

Uusien vaikuttajien tavoittavuutta havainnollistaa neljän SuomiAreenassa vierailleen tubettajan sosiaalisen median seuraajaluvut: Roni Bäck 749 852, Miklu Bäck 475 539, Tuure Boelius 277 402 ja Ville Mäkipelto 56 370. Nämä neljä tubettajaa tavoittavat siis enemmän ihmisiä kuin esimerkiksi Talouselämä, Turun Sanomat tai Aamulehti tavoittavat verkkomedioissaan kuukaudessa (Lähde: https://fiam.fi/tulokset/). Lisäksi he tavoittavat juuri nuoret, joiden mediankulutus on muuttunut aiempaa pirstaloidummaksi ja kansainvälisemmäksi.

Tubettajien tekemiset vaikuttavat ihmisiin

– Uuden median vaikuttajien valtaa ei voi sivuuttaa kukaan, mutta on tärkeää miettiä, mihin valtaa käytetään, Fatim Diarra toteaa.

Marit af Björkesten korostaa, että tubettajat ovat roolimalleja seuraajilleen.

– Uusien vaikuttajien vallasta puhutaan liian vähän. Sosiaalisen median vaikuttajia pitäisi käsitellä perinteisessä mediassa vallanpitäjinä samanlaisin periaattein kuin esimerkiksi poliitikkoja.

Ville Mäkipelto sanoo tiedostavansa sen, että tubettajien tekemiset vaikuttavat ihmisiin.

– Aina kun itse teen videon, mietin, millä tavalla edistän hyvää maailmassa. YouTubeen kanavana kuuluu se, että kunnioitamme erilaisuutta. Ihmiset erilaisista lähtökohdista saavat äänensä kuuluviin. Esimerkiksi asia, josta tubettajaa on saatettu kiusata koulussa, tekee heistä kiinnostavia ja onkin henkilön vahvuus.

Vallan myötä tulee myös vastuu

Perinteisesti tiedotusvälineet ovat olleet tärkein yhteiskunnallisen keskustelun areena. Perinteistä mediaa ovat ohjanneet journalistiset periaatteet. SuomiAreenassa pohdittiin, millaiset periaatteet pitäisi ohjata esimerkiksi sellaisen tubettajan toimintaa, joilla vaikkapa on 500 000 tilaajaa YouTubessa.

Suomen tubettajat ry on luonut Suomeen tubettajille eettiset periaatteet.

– Esimerkiksi Pohjoismaiden suurimpaan tubettajatapahtumaan, Tubeconiin, ei pääse sellaisia, jotka eivät toiminnassaan kunnioita kaikkien yhtäläistä ihmisarvoa, kertoo Mäkipelto.

Sekä uusien että vanhojen medioiden tulisi Diarran mukaan tuoda läpinäkyvästi esille se, jos ne tekevät yhteistyötä jonkun tahon kanssa.

– Aina tässä ei onnistuta. Esimerkiksi joidenkin perinteisen median verkkosivujen mainokset näyttävät liikaa median journalistisilta artikkeleilta.

Af Björkesten kertoo, että Ylessä mietitään, mitä sellaista journalismi voi tehdä, joka on yksittäisille tubettajille hankalaa. Siellä on päädytty näkemykseen, että Ylellä on vastuu tuottaa kriittistä, tutkivaa ja journalistista sisältöä.