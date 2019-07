LEHTIKUVA

Sinilevää on enemmän kuin viime viikolla.

Sinilevän määrä on lisääntynyt viime viikosta Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla. Levää on runsaasti veteen sekoittuneena. Myös järvillä sinilevää on havaittu viime viikkoa enemmän, mutta edelleen vähemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan kesää.

Veteen sekoittuneena

Sinilevää on runsaasti veteen sekoittuneena laajalla alueella Suomenlahdella, Itämeren pääaltaan pohjoisosassa ja Saaristomeren sekä Ahvenanmaan eteläpuolisilla avomerialueilla. Satelliittikuvien perusteella myös Selkämeren ulapalla on sinilevän määrä lisääntynyt.

Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan.

Myös mittaustulosten perusteella sinilevien määrä on noussut viime viikosta Helsingin ja Travemünden sekä Helsingin ja Tukholman välisillä laivareiteillä.

Järvillä sinilevää tavallista vähemmän

Järvillä sinilevää on havaittu viime viikkoa enemmän. Erittäin runsaita sinileväkukintoja ei ole havaittu valtakunnallisen seurannan havaintopaikoilla. Valtaosassa kansalaisilta saaduista sinilevähavainnoista valtaosassa levää on havaittu vähän.

– Tällä hetkellä sinilevää on edelleen järvillä vähemmän kuin tyypillisesti tässä vaiheessa kesää. Mikäli lämmin ja tyyni sääjakso jatkuu, sinilevien pintakukintojen runsastumisen todennäköisyys kasvaa, sanoo Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Järvillä sinilevää ja pintakukintoja tavataan tavallisesti runsaimmin elokuun alkuviikkoina ja esiintyminen painottuu runsasravinteisiin järviin.

Sinilevää kannattaa varoa

Sinilevää sisältävään veteen on syytä suhtautua aina siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevätilanne järvien ja meren rannoilla voi vaihdella lyhyidenkin etäisyyksien välillä ja muuttua samallakin paikalla yhden päivän aikana. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin ja viedään eläin eläinlääkäriin.

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Erittäin runsaana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.