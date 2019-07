Lehtikuva/Mandel Ngan

Kommentti: On ilmeisesti turha enää olettaa, että mitkään kohtuuden rajat pidättelisivät Trumpia.

Presidentti Donald Trump piti keskiviikkona kampanjatilaisuuden Pohjois-Carolinan Greenvillessä. Hän kohdisti pääosan sanomastaan neljän demokraattien kansanedustajan – Alexandria Ocasio-Cortezin, Ilhan Omarin, Ayanna Pressleyn ja Rashida Tlaibin – haukkumiseen.

Trump toisti viime päivien twiittiensä viestin: näiden neljän pitäisi palata ”kotimaihinsa”.

Neljästä naisesta vain Ilhan Omar on syntynyt muualla kuin Yhdysvalloissa. Hän tuli 9-vuotiaana pakolaisena Somaliasta Yhdysvaltoihin, mutta on ollut maan kansalainen jo vuodesta 2000.

Suurin osa republikaaneista näyttää sietävän Trumpilta mitä tahansa.

Trump lietsoi keskiviikkona yleisöä Omariin viitaten huutamaan ”Lähettäkää hänet takaisin! Lähettäkää hänet takaisin!” (Send her back!)

Ocasio-Cortez on syntynyt New Yorkin Bronxissa, Pressley Ohion Cincinnatissa ja Tlaib Michiganin Detroitissa.

Mutta edes itse kunkin syntymäpaikka ei ole tässä ratkaisevinta. Oleellista on, että he kaikki ovat vaaleilla valittuja kansanedustajia.

Missä muussa demokraattisena pidetyssä valtiossa olisi mahdollista, että presidentti lietsoo vihaa neljää ensimmäisen kauden kansanedustajaa vastaan ja kehottaa heitä lähtemään kotimaastaan?

Vihan lietsontaa

Aina kun vaikuttaa siltä, että nyt vihdoin täytyy olla käsillä viimeinen raja, jonka Trump voi ylittää, hän on jo romuttamassa seuraavaa säädyllisen poliittisen käytöksen rajaa.

Ocasio-Cortez, Omar, Pressley ja Tlaib ovat olleet Trumpin kiivaita arvostelijoita ja he ovat vaatineet Trumpin asettamista virkasyytteeseen perustuslain rikkomisesta.

Uusin kärhämä sai alkunsa, kun nelikko kertoi edustajainhuoneen valiokunnalle niistä epäinhimillisistä olosuhteista, joita he näkivät siirtolaisten pidätyskeskuksissa Texasissa.

Trump aloitti sunnuntaina twiittaukset, joissa hän kehotti nelikkoa ”menemään takaisin”.

Neljän päivän aikana Trump on nimitellyt nelikkoa muun muassa vihantäyteisiksi ekstremisteiksi, Yhdysvaltain vihaajiksi ja al-Qaidan ystäviksi.

Edustajainhuoneessa republikaanit ovat toistaneet kaikuna Trumpin ilkeilyjä ja ottaneet nelikosta käyttöön nimitykset epäamerikkalainen ja kommunisti – kuin kaikuna Joseph McCarthyn johtamista vainoista 1950-luvulla.

Trumpin avustaja Kellyanne Conway sanoi lehdistölle nelikon olevan Amerikan ”tumma alavatsa” (”the dark underbelly”, underbelly tarkoittaa myös heikkoa kohtaa).

Samassa tilaisuudessa Conway kysyi juutalaiselta toimittajalta: ”Mikä sinun etninen taustasi on?”

Valkoisen ylivallan kaikuja

Trumpin yleisö ei keksi spontaanisti ”Lähettäkää hänet takaisin!” -huutoja. Ne ovat ohjattua toimintaa, aivan kuten Hillary Clintoniin kohdistuvat ”Heittäkää hänet vankilaan” (”Lock her up”) -huutomyrskyt. Niitäkin on huudatettu edelleen, kohta kolme vuotta vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen.

On selvä, että tämä tulee olemaan pelin henki ennen marraskuussa 2020 pidettäviä seuraavia presidentinvaaleja, joissa Trump tavoittelee uudelleenvalintaa.

Trump tulee rikkomaan yhä uusia rajoja flirttailemalla valkoisen ylivallan teemojen kanssa. Hänen silmätikuiksi ottamansa neljä kansanedustajaa eivät ole valkoisia anglosakseja. Merkitystä on myös sillä, että he ovat kaikki naisia, sillä Trumpin tavoittelemassa yleisössä rasismi yhdistyy usein misogyniaan.

Republikaanit Trumpin taskussa

Tällä viikolla tehdyssä pikaisessa gallupissa enemmistö amerikkalaisista oli sitä mieltä, että Trumpin twiitit olivat rasistisia. Mutta oleellisempi on varmaan toinen gallup, joka kertoi jupakan nostaneen Trumpin hyväksymislukemia republikaanien keskuudessa viidellä prosenttiyksiköllä.

Trump ei pyrikään saamaan enemmistön luottamusta. Hänelle riittäisi, että rasismi kannattelisi hänet voittoon riittävän monessa vaa’ankieliosavaltiossa. Voittihan hän vuoden 2016 vaalit, vaikka sai valtakunnallisesti lähes kolme miljoonaa ääntä vähemmän kuin Clinton.

Trumpin toiminnan mahdollistaa se, että hän on pujottanut republikaanipuolueen taskuunsa. Kun edustajainhuone tiistaina äänesti päätöslauselmasta, jolla tuomittiin Trumpin puheet rasistisina, edustajainhuoneen 198 republikaanista vain neljä (4) äänesti sen puolesta.

Suurin osa republikaaneista näyttää sietävän Trumpilta mitä tahansa. He joko laskevat saavansa etua Trumpin kelkassa pysymisestä tai pelkäävät menettävänsä paikkansa, jos he käyvät Trumpia vastaan.

Trump on taktiikkansa valinnut. Se on yltyvää vastakkainasettelun lietsomista. Pelkään, että toteutuu amerikkalainen sanonta ”You ain’t seen nothing yet”.