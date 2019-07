Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Borrelioosin väitetään levinneen 1960-luvulla epidemiaksi sotilaallisten kokeiden seurauksena.

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone hyväksyi viime viikolla esityksen, jossa vaaditaan selvitystä siitä, johtuuko borrelioosin leviäminen Yhdysvalloissa tehdyistä biologisten aseiden kokeista.

Republikaanien kongressiedustajan Chris Smithin esittämä vaatimus lisättiin osaksi puolustusmäärärahojen myöntämistä koskevaa pakettia.

Selvityksen toteutuminen ei ole vielä varma, sillä budjettikäsittelyn seuraavassa vaiheessa edustajainhuoneen kannat sovitetaan yhteen senaatin kantojen kanssa.

Edustajainhuone vaatii puolustusministeriöltä selvitystä.

Smithin aloitteen mukaan puolustusministeriössä on tehtävä selvitys, onko ”Yhdysvalloissa vuosina 1950–1975 tutkittu punkkien ja muiden hyönteisten käyttämistä biologisena aseena”. On arvioitava mahdollisten kokeiden laajuus sekä se, onko ”tällaisiin kokeisiin liittyviä punkkeja tai hyönteisiä päässyt vahingossa tai tarkoituksella laboratorioiden ulkopuolelle”.

Kiusallinen aihe

Asia on sen verran kiusallinen, että jo viime viikon torstaina käydystä äänestyksestä on oltu mahdollisimman hiljaa, toteaa kongressin asioita seuraava The Roll Call -julkaisu.

Smith haluaa saada joko vahvistuksen tai hylkäyksen väitteille, joiden mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriön laboratorioissa on tutkittu taudinaiheuttajien tartuttamista hyönteisiin, jotta niitä voitaisiin levittää aseina. Tällaisia kokeita epäillään tehdyn ainakin Fort Detrickin laboratoriossa Marylandissa ja Plum Islandin laboratoriossa New Yorkin osavaltiossa.

Presidentti Richard Nixon kielsi Yhdysvalloilta biologisten aseiden tutkimisen, mutta Smithin mukaan tutkimus ”Yhdysvaltain joukkojen suojelemiseksi” niiltä on saattanut jatkua.

Punkkeja asuinalueille?

Asia on tullut uudelleen puheenaiheeksi sen jälkeen kun itsekin borrelioosia sairastanut Stanfordin yliopiston tiedetoimittaja Kris Newby julkaisi toukokuussa kirjan Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons. Borrelioosi on toiselta nimeltään Lymen tauti.

Kirjassa lainataan sveitsiläissyntyistä tutkijaa Willy Burgdorferia (1925–2014), joka tunnisti borrelioosia aiheuttavan bakteerin.

Kirjan mukaan Yhdysvaltain sotilaslaboratorioissa työskennellyt Burgdorfer oli itse sanonut, että borrelioosiepidemian syynä on ollut pieleen mennyt sotilaallinen koe.

Newbyn mukaan Yhdysvalloissa suunniteltiin bakteereja kantavien punkkien pudottamista ilmasta. Niiden leviämisen tutkimiseksi oli tarkoitus pudottaa terveitä punkkeja asuinalueille Yhdysvalloissa, mutta jotain meni pieleen. Seurauksena olisi ollut borrelioosin raju yleistyminen 1960-luvulla.

Joka vuosi satojatuhansia tapauksia

Yhdysvalloissa havaitaan vuosittain 300 000:sta 427 000:een uutta borrelioositapausta, ja taudin odotetaan tulevaisuudessa edelleen lisääntyvän.

Punkit eli puutiaiset levittävät borrelioosia. Tarkkaan ottaen puutiaiset eivät ole hyönteisiä, vaan kuuluvat hämähäkkieläimiin.

Borrelioosiin ei ole rokotetta. Yhdysvalloissa oli vuosina 1998–2002 myynnissä rokote, mutta se vedettiin pois sivuvaikutusten takia.

Borrelioosi voidaan parantaa antibiooteilla. Toiseen tunnettuun puutiaisten levittämään sairauteen, puutiaisaivokuumeeseen eivät antibiootit auta, mutta sitä vastaan on rokote.