IPS/Catherine Wilson

Turvapaikanhakijoiden kohtalo syrjäisillä saarilla on suurelta osin unohdettu.

Kuusi vuotta sitten Australian silloinen pääministeri Kevin Rudd ilmoitti, että siitä eteenpäin yksikään ilman viisumia saapuva turvapaikanhakija ei koskaan pääsisi asettumaan maahan. Sen jälkeen hallitus on vaihtunut, mutta politiikka on pysynyt ennallaan ja turvapaikanhakijat ovat kadonneet Australian julkisuudesta.

Jo aiemmin Australia oli alkanut sijoittaa veneillä saapuvat pakolaiset pidätyskeskuksiin Nauru- ja Manus-saarille. Ruddin hallituksen keksintö oli, että kaikki tiedot pakolaislaivojen saapumisesta salattiin. Sattumalta tai ei, samanaikaisesti mediassa alkoi turvapaikkaa hakevien ihmisten mustamaalaus.

Politiikka osoittautui niin suosituksi, että Australian molemmat pääpuolueet omaksuivat saman asenteen. Viisi vuotta sitten 42 prosenttia Australian äänestäjistä tuki tiukkaa linjaa, ja kaksi vuotta sitten tuki oli noussut jo 48 prosenttiin.

Yksikään saarille päätynyt ihminen ei ole saanut oikeutta turvapaikkaan.

Ihmisoikeuksia loukataan lakkaamatta

Laivojen pysäyttäminen merellä ja pakolaisten passittaminen etäisille saarille saavutti päämääränsä. Australiaan pyrkii yhä turvapaikanhakijoita, mutta paljon vähemmän kuin aiemmin, eikä yksikään saarille päätynyt ihminen ole saanut oikeutta turvapaikkaan.

Pidätyskeskusten olot ovat kuohuttaneet ulkomailla, mutta australialaiset ovat suurelta osin menettäneet mielenkiintonsa asiaan – vaikka saarille pidätettyjen turvapaikanhakijoiden perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia lakkaamatta loukataan.

YK:n erikoisraportoija Dainius Puras julkaisi jo keväällä raportin Nauruun ja Manusiin säilöttyjen oloista. Puras totesi, että keskusten asukkaat kärsivät ruumiillisista ja henkisistä vaivoista. Niitä kärjistää pitkittynyt vankeus, jonka loppumisesta ei ole mitään tietoa. Moni on yrittänyt itsemurhaa tai muuten vahingoittanut itseään, toisia on pahoinpidelty ja raiskattu.

Saarten vangit eivät saa edes säällistä perusterveydenhoitoa, saati kidutuksesta ja muista traumoista kärsivien tarvitsemaa terapiaa.

Unohtuneet miehet

– Australian hallituksen toiminta on toki palvellut maan kansallisia etuja paremmin kuin kansainvälinen turvapaikanhakijoiden suojelujärjestelmä, mutta silti se rikkoo Australiankin allekirjoittamaa YK:n pakolaissopimusta, australialainen ajatushautomo Lowy toteaa.

Australialaisten vähäistä mielenkiintoa selittää sekin, että maan hallitus on estänyt median pääsyn pidätyskeskuksiin ja kieltänyt turvapaikanhakijoiden haastattelemisen. Hallitus on toistuvasti väittänyt, että vastuu keskusten oloista on Naurun ja Papua-Uuden-Guinean hallituksilla.

Suurin osa pidätyskeskusten naisista ja lapsista on siirretty mantereelle vastaaviin keskuksiin, ja tämäkin on vaimentanut paikallisia vaatimuksia keskusten olojen parantamiseksi.

Pakolaislaivojen tulo on tyrehtynyt, mutta saarille jääneet miehet ovat unohtuneet. Heidän vankeudelleen ei ole näkyvissä loppua.

