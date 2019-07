Olli Mäkelä

Pyörä Koga Worldtraveller. Vanden Haute suunnitteli ja rakensi matkapyöränsä yhdessä sähköpyöriä ammatikseen valmistavan ystävänsä kanssa. Moottori: Crystalyte HT 3525. Ioni-akku: 16 Ah litium. Kaksi 200 watin aurinkopaneelia.



Kartat, navigaattorit ja älykännykät jäivät syvälle sivutaskuun, kun belgialainen Benoit Vanden Haute huomasi, että ihmisethän ne pitävät miehen tiellä ja kartalla.

Pyöräillessään tuhansien kilometrien matkan kotikulmiltaan De Haanista Suomeen belgialainen tutustui paikallisiin Hollannin, Saksan, Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen kylissä ja kaupungeissa. Nämä neuvoivat, mikä reitti pyöräilijän kannattaa valita ja missä on hyvä yöpyä.

Tämä mies ja pyörä ei ole tiellä tavallinen mies ja pyörä. Aurinkopaneeleita on totuttu näkemään talojen katoilla, mutta nyt kaksi isoa paneelia viilettää pyörän peräkärryn kattona.

– Ekologista ja ekonomista, Vanden Haute määrittelee sähköavusteisen pyöräretkeilyn.

Ennen pitkää pyöräretkeä Vanden Haute suunnitteli ja rakensi yhdessä ammatikseen sähköpyöriä valmistavan ystävänsä kanssa juuri tälle retkelle sopivan pyörän.

Sääskiä ja ystäviä

36-vuotias Benoit Vanden Haute kävi Norjan Tromssassa itsensä kanssa painia, jatkaako suunnitelmien mukaan Nordkappiin. Ystävätkin pitivät selvänä, että kun kauas pohjoiseen polkee, on käytävä pohjoisimmassa kolkassa.

”Ajattelin ottaa pyörän selkään myös ’pienen’ pianon, mutta ei.”

Mies päihitti suunnitelmat ja viikon ”melontaloman” jälkeen polki Tromssasta suoraan Kilpisjärvelle.

Suomeen ensi kertaa tullutta miestä tervehtivät auttavaiset ihmiset. Pyörän kanssa ei ole ollut ongelmia, mutta peräkärrystä on katkennut akseli ja on ollut muuta pikku harmia. Aina on osunut paikalle auttajia. Mies ja pyörä on kuskattu auton peräkärryssä pyöräkorjaamolle.

Otettiin kotiinkin

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä alkaneen matkansa aikana Vanden Haute on yöpynyt puolet teltassa ja puolet sisämajoituksissa.

– Lapissa tuli nukuttua enemmän teltassa kuin sisätiloissa, sillä ihmisiä ja asumuksia on siellä harvassa.

Vanden Haute on mukana kodinvaihtorenkaassa, joten matkalla on tarjolla ilmaisia yösijoja. Moni on myös tarjonnut yllättäen vuodetta kodistaan ja monesti on annettu pystyttää teltta puutarhaan.

– Isäntäväki on tarjonnut vielä oluet matkalaiselle.

Päivämatkat ovat sadan kilometrin molemmin puolin. Pilvisinä päivinä akun lataus on vähäisempää. Päivämatkan pituutta säätää myös se, miten yöpaikka osuu kohdalle.

Vesimies pyörällä

Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneella Vanden Haute yöpyi teltassa sukeltajien suosimalla Kaatialan louhoksella.

Noin nelimetrisen pyöräkolossin sisältö kertoo miehen harrastuksista: vesipalloa, melomista ja sukeltamista. Pitkässä peräkärryssä kulkevat teltan, makuupussien ja kaiken muun lisäksi kajakki ja märkäpuku.

Vanden Haute työskenteli ennen matkaansa kymmenen vuotta satamaisäntänä kuninkaallisessa belgialaisessa purjehdusseurassa.

Urheilullisten harrastusten vastapainona Vanden Haute pitää tärkeänä pianonsoittoa.

– Ajattelin ottaa pyörän selkään myös ”pienen” pianon, mutta ei.

Niinpä matkalla pianon nähdessään hän on pyytänyt lupaa saada soittaa vaikkapa Beethovenia ja Chopinia.

– Soittaminen on matkallakin tehnyt minut aina onnelliseksi.

Kuortaneella Vanden Haute kömpii aamulla ulos pienestä teltastaan. Illalla hänen uudet ystävänsä tulevat uimaan ja sukeltamaan. Seuraavana päivänä pitää jo lähteä, vaikka tähänkin olisi mukava jäädä pidemmäksi aikaa.

– Ruoka alkaa olla vähissä, joten pitää päästä kauppaan.

Kuortaneelta Vanden Haute jatkoi kohti Tamperetta, Turkua ja Helsinkiä. Suurpiirteinen suunnitelma on polkea Baltian maitten läpi Puolaan, Tsekkiin ja Välimeren maihin.

– Tarkoitus on palata kotiin loka-marraskuulla.

Vanden Hautenista on parasta ottaa retki kerrallaan.

– No, tekeehän minun jo mieli lähteä pyöräilemään Amerikkaan.

