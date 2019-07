Lehtikuva/Samir Tounsi

Kahden vakavan sairauden samanaikainen esiintyminen taistelujen koettelemalla alueella tekee tilanteen entistä vaikeammaksi.

YK:n lastenapujärjestö Unicef ilmoitti torstaina aloittaneensa kiireellisen rokotuskampanjan tuhkarokkoa vastaan Kongon koillisosassa. Tarkoitus on saada rokotettua 67 000 lasta sisällissodan ja ebolan riivaamassa Iturin maakunnassa.

Kongossa raivoava ebolaepidemia on historian toiseksi pahin. Siihen on tänä vuonna kuollut Unicefin mukaan 1 641 ihmistä.

Tuhkarokko on kuitenkin tappanut tämän vuoden aikana samalla alueella vielä enemmän ihmisiä, varmoja tapauksia on 1 981. Surmansa saaneista kaksi kolmasosaa on ollut alle 5-vuotiaita lapsia.

Rokotuskampanjaa vaikeuttaa se, että rokottajien täytyy suojautua ebolatartuntaa vastaan.

Kahden vakavan tautiepidemian esiintyminen samaan aikaan asettaa entistä kovemmalle koetukselle terveydenhoitojärjestelmän, joka muutenkaan ei ole ollut kovin hyvissä kantimissa.

Taistelut ovat kiihtyneet Iturin maakunnassa. Niiden seurauksena 400 000 ihmistä on maansisäisinä pakolaisina leireillä. Heistä valtaosa on naisia ja lapsia.

Tautien leviämistä edistää se, että pakolaisleirit ovat ylikansoitettuja ja sanitaatio-olot ovat huonot.

Vaikea rokotusoperaatio

Pääosa pakolaisista asuu 35 suurella leirillä. Moniin niistä on hyvin vaikea päästä heikon turvallisuustilanteen vuoksi. Taistelut ovat tuhonneet tai vaurioittaneet noin puolta Iturin terveyskeskuksista ja kouluista.

Rokotusryhmien mukana kulkee sairaanhoitaja, joka pyrkii havaitsemaan ebolatapaukset. Jotkut ebolan ensimmäisen vaiheen oireista ovat Unicefin mukaan sellaisia, että ne voi helposti sekoittaa tuhkarokon, malarian ja koleran oireisiin.

Kesäkuun 23. päivään mennessä alueella oli rekisteröity lähes 115 000 tuhkarokkotapausta tänä vuonna.

Ebolatapauksia puolestaan oli rekisteröity 2 428 kappaletta heinäkuun 8. päivään mennessä. Heistä vajaa kolmasosa oli lapsia. Iturin maakunnan lisäksi ebola koettelee Pohjois-Kivun maakuntaa.