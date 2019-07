Lehtikuva/Jussi Nukari

Kalaverkot muuntuvat nylon-langaksi.

Suomen luonnonsuojeluliitto luovuttaa Saimaan alueen vapaa-ajankalastajilta vastaanottamansa kalaverkot suomalaiselle the other danish guy -yritykselle. Yritys valmistaa miesten alusvaatteita 100-prosenttisesti kierrätetystä nylon-langasta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Puumalassa 6. heinäkuuta järjestämässä Vaihda verkot katiskaan -tapahtumassa Saimaan alueen vapaa-ajankalastajat luovuttivat pois vanhoja kalaverkkojaan. Vastineeksi kalastajille jaettiin norppaturvallisia Saimaa-katiskoja. Katiskoja oli jaossa kaikkiaan 132 kappaletta, ja ne jaettiin loppuun puolessa tunnissa.

Uusiokäyttöön

Suurin osa materiaalista tulee valtameristä.

Käytöstä poistetut kalaverkot haluttiin saada uusiokäyttöön. Verkkojen luovutuskohteeksi valikoitui suomalainen the other danish guy -alusvaateyritys. Yritys käyttää housuissaan kangasta, joka on valmistettu merten muoviroskasta ja hylätyistä kalaverkoista.

– Tämä on hieno juttu. Toisin kuin saimaannorppa, me emme huku verkkoihin, me pääsemme niistä eroon, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Tommi Lähde.

– Suurin osa käyttämästämme materiaalista tulee valtameristä, mutta tehdään kotivesien hyväksi se, mitä voidaan.

Neljä kuollut kuuttia

Keväiset verkkokalastusrajoitukset norppien elinalueilla päättyivät kesäkuun lopussa. Pian rajoitusten päätyttyä tuli Metsähallitukselta tieto neljän kuutin verkkokuolemasta eri puolilta Saimaata.

Kalanpyydykset ovat edelleen saimaannorpan suurin yksittäinen kuolinsyy