IPS/Milena Belloni

Eritrean faktat: Rannikkovaltio Afrikan sarvessa Asukkaita 5,3 miljoonaa Eri arvioiden mukaan vähintään puolet asukkaista elää köyhyydessä Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 68,9 % Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 179/188 (Lähde: YK)

Talousvaikeudet ja tiukka autoritaarinen komento ahdistavat etenkin nuoria.

Loputon virta nuoria ihmisiä, jotka eivät malta odottaa, että pääsevät pois synnyinmaastaan – siihen typistyy kansainvälisen median välittämä kuva Eritreasta.

Niin yksipuolinen kuin kuva onkin, siihen on syynsä. Eritrean väkiluku on noin 5,3 miljoonaa, mutta heidän lisäkseen eri puolilla maapalloa asustaa puolitoista miljoonaa eritrealaista, joista noin puolet pakolaisina.

Alunperin joukkosiirtolaisuuden pontimena oli 30 vuotta kestänyt taistelu itsenäisyydestä, irti Etiopian vallasta.

Yli satatuhatta kuolonuhria vaatinut sota loppui 1993, mutta kotimaahan jääneiden elämä ei ole siitä merkittävästi helpottunut.

Talousvaikeudet ja tiukka autoritaarinen komento ahdistavat etenkin nuoria, joiden on pakko kansalaispalvelun nimissä työskennellä surkealla palkalla armeijassa tai valtion virastoissa tietämättä edes, mikä on palveluksen kesto. Virallisesti tätä uhrautuvaa palvelusta kansakunnalle pitäisi suorittaa puolitoista vuotta, mutta käytännössä pesti voi venähtää vaikka vuosikymmenen mittaiseksi.

Jos nuori haluaa päästä elämässään eteenpäin, siirtolaisuus on monelle ainoa vaihtoehto. Lähtijöiden tunteet ovat silti ristiriitaisia: nuori voi olla tiukasti maansa hallitusta vastaan, mutta silti voi kokea pettävänsä ne ihanteet, joiden puolesta edeltävät sukupolvet taistelivat.

Ristiriitainen on myös hallituksen asenne. Yhtäältä se pyrkii – turhaan – rajoittamaan maastamuuttoa, toisaalta se ymmärtää lähdön syitä. Sitä paitsi siirtolaisten rahalähetykset ovat Eritrealle korvaamaton apu. Joidenkin arvioiden mukaan rahalähetykset muodostavat maan bruttokansantuotteesta 30 prosenttia.

IPS/Milena Belloni

Siirtolaisten antama apu kotimaahan jääneille perheenjäsenille on monille elintärkeää, mutta silti asenne lähtijöitä kohtaan on monesti kaunainen. Lähtijän perhe on saattanut jäädä velkaiseksi kustannettuaan siirtolaisen matkan, mutta ulkomailta tuleva raha ei mahdollistakaan niin suurta kohennusta elinoloihin kuin odotettiin.

Englanninkielinen versio