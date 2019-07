Wikimedia Commons/Ewald Schnug

Alahuone päätti täyskiellosta, mutta se vaatii vielä ylähuoneen hyväksynnän.

Itävalta on ensimmäisenä EU-maana kieltämässä kokonaan kiistanalaisen rikkaruohomyrkky glyfosaatin. Itävallan parlamentin alahuone päätti kiellosta tiistaina.

Glyfosaatin turvallisuudesta on käyty kiivasta keskustelua. Toisten tutkimusten mukaan se olisi syöpää aiheuttava aine.

Glyfosaatti on tärkein ainesosa amerikkalaisen Monsanto-yhtiön valmistamassa torjunta-aineessa Roundupissa. Monsanto fuusioitui viime vuonna saksalaisen Bayerin kanssa.

Kaliforniassa tuomittiin maaliskuussa miljardikorvaukset syöpään sairastuneille.

Glyfosaatilla ei enää ole patenttisuojaa, ja nykyään sitä valmistavat kymmenet kemian alan yhtiöt.

Kielto vaatii Itävallassa vielä ylähuoneen hyväksynnän. Jos niin tapahtuu, liittopresidentti Alexander Van der Bellen allekirjoittaa lain.

Itävallan oikeistohallitus kaatui toukokuussa, ja maassa on väliaikainen toimitusministeristö syyskuussa pidettäviin vaaleihin asti. Parlamentissa ei ole nyt hallitus-oppositio -asetelmaa, vaan laeista äänestetään tapauskohtaisilla enemmistöillä.

Glyfosaatin kieltämistä ajoivat sosiaalidemokraatit, ja he saivat äärioikeiston vapauspuolueen (FPÖ) ja liberaalin Neos-puolueen tuen. Vastaan äänesti konservatiivien kansanpuolue (ÖVP). ÖVP:n mukaan päätös oli ”isku vasten maanviljelijöiden kasvoja”.

Kiistelyä tutkimuksista

Bayer odottaa EU:n komission puuttuvan Itävallan kieltopäätökseen. EU päätti vuonna 2017 tiukan väännön jälkeen, että glyfosaatin käyttäminen on sallittua vuoden 2022 loppuun saakka.

EU:n päätöksen perustana oli EU:n elintarvikeviraston ja kemikaaliviraston näkemys, jonka mukaan glyfosaatti ei ole syöpää aiheuttava. Virastojen lausunnot on kuitenkin kyseenalaistettu, kun ilmeni, että osa niiden pohjana olevasta aineistosta oli nähtävästi suoraan kopioitu Monsanton omista tutkimuksista.

Vuonna 2015 Maailman terveysjärjestö (WHO) luokitteli glyfosaatin ”todennäköisesti karsinogeeniseksi” aineeksi.

Yhdysvalloissa on parhaillaan käsiteltävänä yli 13 000 ihmisen korvausvaatimukset Bayerille. Kaliforniassa tehtiin maaliskuussa päätös kolmesta tapauksesta. Bayer tuomittiin maksamaan 1,8 miljardin euron korvaukset avioparille, joiden syövän katsottiin aiheutuneen Roundupista. Bayer on valittanut päätöksistä vetoomustuomioistuimeen.

Euroopasta glyfosaatista on käyty kiivasta väittelyä erityisesti Ranskassa. Maassa on vaadittu täyskieltoa, mutta tilanne on tällä hetkellä auki. Hallitus ilmoitti vuosi sitten tähtäävänsä glyfosaatin ”tärkeimpien käyttömuotojen” kieltämiseen vuoteen 2021 mennessä.

Myös Suomessa glyfosaatin turvallisuudesta on keskusteltu.