Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Ylen tuore puolueiden kannatusmittaus kertoo, että keskustan kannatus on painunut entisestään ja perussuomaiset ovat säilyttäneet asemansa suurimpana puolueena.

Eniten kannatustaan Ylen Taloustutkimuksella teettämässä mittauksessa on menettänyt SDP, jonka kannatus on laskenut 1,3 prosenttiyksikköä edelliseen mittausjaksoon verrattuna. SDP:n kannatus on nyt 16,1 prosenttia. Pääministeripuolueen edellä ovat oppositiopuolueista sekä perussuomalaiset että kokoomus.

Hallituspuolueista myös keskustan kannatus on jatkanut laskua. 11,7 prosentin kannatuksella keskusta sijoittuu vasta viidenneksi. Keskustan kannatus on laskenut edellisestä mittauksesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Keskustan edellä on vihreät, joiden kannatus on nyt 14,3 prosenttia. Kasvua on 0,4 prosenttiyksikköä.

Prosentti lisää vasemmistoliitolle

Mittausjaksolla eniten kannatustaan paransi vasemmistoliitto, jonka kannatus on noussut prosenttiyksiköllä 8,8 prosenttiin hallitusohjelman julkistuksen jälkeen.

Oppositiopuolueet ovat nyt kiilanneet johtosijoille kannatusmittauksissa. Perussuomalaisten kannatus on nyt 19,7 prosenttia. Kasvua edelliseen mittaukseen on 0,2 prosenttiyksikköä.

ILMOITUS

Kakkossijalla on kokoomus 16,8 prosentin kannatuksella. Luvussa on kasvua hienoinen 0,1 prosenttia.

Kaikki haastattelut on tehty sen jälkeen, kun Rinteen hallitus julkisti ohjelmansa kesäkuun alussa.

Taloustutkimus haastatteli 2 446 ihmistä. Haastattelut tehtiin 5.6.2019–2.7.2019. Puoluekantansa kertoi 1 911 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on +/- 1,9 prosenttiyksikköä.