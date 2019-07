Lehtikuva/Mikko Stig

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) arvioi, että realistinen ajankohta purkaa työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli on tammikuun alusta. Teknisistä syistä sitä ei voida purkaa tämän nopeammin.

Sitä hän ei arvioinut, koska hallitukselta tulee esitys asiasta.

– Mahdollisimman nopeasti, hän sanoi.

Pekonen puhui asiasta keskiviikkona median taustatilaisuudessa Helsingissä. Hän totesi, että aikataulu mahdollistaa korvaavista työllisyystoimista päättämisen jo ennen aktiivimallin purkamista.

Oman ministeriönsä osalta hän sanoi, että leikkurin korvaavat työllistämistoimet varmastikin liittyvät sosiaaliturvan uudistamiseen toimilla, jotka helpottavat työn vastaanottamista. Toimia valmistellaan niin työ- ja elinkeinoministeriössä kuin sosiaali- ja terveysministeriössä.

Pekonen totesi, että aktiivimallin leikkuri on hyvin epäoikeudenmukainen.

– Työ on ihmisille hyvin tärkeää ja tässä maassa on valtavasti ihmisiä, jotka haluavat töitä. Siksi on tärkeää, että hallitus mahdollistaa työllisyyden lisääntymisen, hän sanoi.