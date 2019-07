Royal Caribbean Cruises ja Meyer Turun telakka ovat allekirjoittaneet laivasopimuksen kolmannen Icon-luokan risteilylaivan toimittamisesta keväällä 2025.

Ensimmäisen Icon-aluksen tuotanto alkaa Meyer Turun telakalla keväällä 2020.

Kolmannen laivasopimuksen rahoitusjärjestelyt ovat yhä avoinna. Kaksi ensimmäistä Icon-alusta luovutetaan Meyer Turun telakalta vuosina 2022 ja 2024. Icon-alukset ovat noin 200 000 bruttovetoisuustonnin risteilylaivoja ja ne käyttävät LNG:tä polttoaineena.

Royal Caribbean rakennuttaa risteilyaluksia viidessä eri maassa.

– Ympäristöystävällisyys, kestävyys ja päästöjen vähentäminen ovat olleet keskiössä Iconin suunnittelussa. Olemme yhdessä Meyer Turun kanssa ottaneet käyttöön uusimmat mahdolliset teknologiat ja kehitämme yhdessä myös täysin uutta teknologiaa, kertoo johtaja Harri Kulovaara Royal Caribbean Cruisesista.

Telakalle pitkä kasvun näkymä

Meyer Turulla on pitkä yhteinen historia Royal Caribbeanin kanssa. Tämän yhteistyön hedelminä on syntynyt monia risteilylaivamatkustamisen tärkeitä innovaatioita ja laivoja, näiden joukossa vuonna 1999 valmistuneen Voyager of the Seas -aluksen Royal Promenade –kävelykatu sekä vuosina 2009 ja 2010 valmistuneet suuret ja monimutkaiset Oasis ja Allure of the Seas.

Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer kertoo, että Icon III laajentaa telakan tilauskirjaa ulottumaan vuoteen 2025, mikä antaa telakalle ja suomalaiselle laivanrakennusklusterille pitkän kasvun näkymän.

– Tarvitsemme tätä pitkää tilauskirjaa, jotta voimme valmistautua tulevaisuuden usein valtio-omisteiseen kilpailuun.