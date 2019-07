Lehtikuva/Bulent Kilic

Mike Pohjola: Yksitoista naista on liikaa Suomen oikeusvaltiolle

Rinteen hallitus ei voi enää ulkoistaa ongelmiaan kurdeille, joilla ei ole edes valtiota.

Meillä Suomessa on oikeusvaltio, josta olemme hyvin ylpeitä.

Mikään ei voi järkyttää ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja syyttömyysperiaatteeseen pohjaavaa valtiotamme. Ei sitten mikään.

Raiskaajat, murhaajat, kansanmurhaajat ja kaikki mahdolliset keissit käsitellään oikeussaleissa. Jos heidät todetaan syyllisiksi, heidät tuomitaan rangaistukseen. Jos heidät todetaan syyttömiksi tai syyllisyyttä ei pystytä osoittamaan, heidät vapautetaan. Tämä on hieno systeemi ja tämän vuoksi esi-isämme sotivat.

Tätä ei horjuta sitten mikään, ei sota, ei lama, ei kasvisruokapäivä, ei mikään.

Paitsi yksitoista suomalaisnaista, jotka ovat olleet naimisissa Isis-taistelijoiden kanssa. Nyt on pakko nostaa kädet ylös, ei vaan voi tehdä mitään! Parempi luovuttaa ja unohtaa koko oikeusvaltio, tämä on kerta kaikkiaan liikaa.

On ilmeisesti mennyt ohi Suojelupoliisilta ja kaikilta muiltakin suomalaisilta keskustelijoilta, että Daesh eli Isis ei ole ihan hirveästi puolustanut sukupuolten tasa-arvoa.

Daesh-miesten (kaikki eivät ole taistelijoita) vaimot eivät siis välttämättä ole mitään verenhimoisia pyssymammoja, edes ne suomalaiset. Eivätkä edes propagandaa levittäviä himouskovaisia tai viattomia nuoria naisia morsiamiksi värvääviä naarassusia. Jotkut kyllä.

Moni nainen leirillä on kuitenkin lähtenyt miehensä kanssa ”lomamatkalle” esimerkiksi Turkkiin, josta on yllätyksenä siirrytty Syyriaan, jossa vaimo on saanut tietää, että mies onkin liittynyt Daeshiin. Nainen jää odottelemaan tuppukylään, kun mies lähtee kaappaamaan jesidejä tai asettamaan autopommeja. Mies tulee kahden viikon välein tapaamaan vaimoaan. Lapsia saattaa syntyä tänä aikana muutama, mutta yleensä jossain vaiheessa nainen saa kuulla miehensä saavuttaneen marttyyrikuoleman. Kuulostaa jopa huonommalta lomalta kuin vegaanien interrail Itä-Euroopassa.

Nyt Daeshin kalifaatti on epäonnistunut ja nämä naiset lapsineen ovat kurdien ylläpitämällä al-Holin pakolaisleirillä Rojavassa. Kansainvälisten toimittajien mukaan jotkut ovat hyvinkin maallisia ja väsyneitä ja haluaisivat kotiin, toiset taas yrittävät pitää yllä jonkinlaista koko elämän kattavaa huivipakkoa. Ripuli, nälkä, kuumuus ja traumat takaavat leirifiiliksen.

Suomen nykyinen linja tuntuu olevan, että parempi jättää naiset ja lapset sinne, koska Suojelupoliisin mukaan joku naisista voi olla turvallisuusriski. Voi kamala!

Siis jonkinlainen kollektiivinen rangaistus heille kaikille siitä, mitä heidän tai heidän miestensä epäillään tehneen. Ja kätevästi rangaistus on vieläpä ulkoistettu kurdeille, joilla ei edes ole itsehallintoa ja joita Suomen valtio ei mitenkään tue.

Tilanne on nyt siis se, että kurdit yrittävät rakentaa demokraattista ja maallista itsehallintoaluetta Rojavaan ja samalla huolehtivat tästä inhimillisestä katastrofista meidän puolestamme. He ovat siis oikeusvaltion puolella.

Daesh puolestaan taisteli oikeusvaltiota vastaan perustaakseen uskonnollisen diktatuurin, jossa ihmisiä ei kohdella tasapuolisesti eikä reilusti.

Suomella on nyt yksinkertainen tehtävä: Hakea suomalaiset takaisin al-Holin pakolaisleiriltä, tarjota heille terveydenhuoltoa, terapiaa, päiväkoteja ja kouluja, ja selvittää ovatko naiset syyllistyneet rikoksiin. Jos ovat, heidät on tuomittava. Jos eivät, vapaaksi hoitamaan lapsiaan.

Jos tämä ei onnistu, Suomi on Daeshin kanssa samassa porukassa oikeusvaltiota vastaan.

Kirjoittaja on kirjailija, pelisuunnittelija ja yrittäjä.