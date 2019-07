Lehtikuva/Kcna Via Kns

Amerikkalaislehden mukaan Trumpin hallitus olisi valmis neuvottelemaan Pohjois-Korean ydinaseistuksen pitämisestä nykytasolla.

Sanomalehti The New York Times (NYT) kirjoitti sunnuntaina, että presidentti Donald Trumpin hallinnossa on jo viikkojen ajan valmisteltu neuvottelulinjaa, jossa Pohjois-Korea saisi pitää nykyiset ydinaseensa ja ohjuksensa, kunhan se jäädyttäisi ydinaseistuksensa laajentamisen.

Vaikka siis Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin sunnuntainen tapaaminen Koreoiden demilitarisoidulla vyöhykkeellä olisikin ollut pelkkä näytös, olisi kulissien takana todella tapahtumassa jotakin.

Jos väite pitää paikkansa, se tarkoittaisi käytännössä Pohjois-Korean tunnustamista ydinasevallaksi. Trumpin virallinen linja on ollut, että tavoitteena on Pohjois-Korean riisuminen ydinaseista.

Trumpille tärkeintä voisi esiintyminen rauhantekijänä ennen ensi vuoden vaaleja.

Mitään virallista tunnustamista tuskin tehtäisiin nytkään, vaan tarkoituksena olisi tehdä ”väliaikainen” sopimus Pohjois-Korean ydinaseistuksen jäädyttämisestä, ja tavoite ydinaseettomuudesta lykättäisiin hamaan tulevaisuuteen.

The New York Times ei kerro lähteitään, mutta sillä on yleensä hyvät yhteydet Yhdysvaltain hallintokoneistoon.

Sopu kaatui Hanoissa

Pohjois-Korealla arvioidaan olevan tällä hetkellä 20–60 ydinräjähdettä sekä luultavasti mannertenvälisiä ohjuksia. Siltä oletetaan kuitenkin puuttuvan kyky yhdistää nämä kaksi tekijää toimivaksi mannertenväliseksi ydinohjukseksi.

Trumpin ja Kimin toisessa tapaamisessa Hanoissa helmikuussa Pohjois-Korea tarjosi luopumista tärkeimmästä ydinkeskuksestaan Yongbyonista, jos Yhdysvallat lopettaisi kovimmat Pohjois-Koreaan kohdistetut pakotteet.

Trump torjui silloin ehdotuksen, NYT:n mukaan ulkoministeri Mike Pompeon ja turvallisuusneuvonantaja John Boltonin painostuksesta. Syynä olisi ollut se, että arvion mukaan suuri osa Pohjois-Korean ydinkapasiteetista on nykyään muualla kuin Yongbyonissa.

Lehden mukaan Yhdysvallat olisi nyt valmistelemassa esitystä, jossa riittäisi ydinaseohjelman jäädytys, mutta tarkastajille tulisi pääsy myös muihin kohteisiin kuin Yongbyoniin.

Pohjois-Korea on kieltäytynyt tekemästä selkoa kaikista ydinlaitoksistaan, koska sen mukaan niiden paljastaminen olisi valmis pommituslista Yhdysvalloille.

Kaksi ystävystä

Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton teki Pohjois-Korean silloisen johtajan Kim Jong-Ilin kanssa vuonna 1994 sopimuksen, jolla Pohjois-Korea jäädytti ydinohjelmansa. Pohjois-Korealla ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut ydinräjähteitä. Ensimmäisen ydinkokeensa se teki 2006.

Clintonin ja Kimin sopimus hiipui 1990-luvun loppuun mennessä, ja muodollisesti Pohjois-Korea irtaantui siitä 2003.

Clintonia seurannut George W. Bush neuvotteli osittaisen jäädytyksen 2007, mutta myös tämä sopimus raukesi.

Trump korosti jälleen sunnuntaina ”ystävyyttään” Kim Jong-unin kanssa. Trumpille tärkeintä voisi olla se, että hän voisi esiintyä rauhantekijänä ennen ensi vuoden vaaleja. Kimille voitto voisi olla se, että edes osa pakotteista purettaisiin ja Pohjois-Korea saisi pitää nykyiset ydinaseensa.