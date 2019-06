Lehtikuva/Seppo Samuli

Opioideja käytetään yhä useammin iäkkäiden ihmisten kroonisiin kipuihin, vaikka niitä ei saisi käyttää kuin poikkeustilanteissa, kertoo Anna Tommolan verkkojulkaisu Long Playssa tänään ilmestynyt juttu Hiljaa osastolla. Näiden vahvojen kipulääkkeiden haitat ovat vakavia ja riippuvuusriski suuri.

Yhdysvalloissa opioidit ovat aiheuttaneet valtava huumekriisin.

Jutun mukaan tutkimusnäyttö ei tue opioidien käyttöä kroonisen kivun hoidossa. Niistä voi olla päinvastoin enemmän haittaa kuin hyötyä. Siitä huolimatta opioidien käyttö vanhusten hoidossa on kolminkertaistunut meillä kymmenessä vuodessa. Suurin osa tästä käytöstä on muuta kuin suositusten mukaista, selviää Kelan reseptitiedoista. Helppokäyttöisten opioidilaastareiden myötä monella yksin asuvalla vanhuksella on nyt kotikäytössä reippaasti morfiinia tehokkaampi opioidi.

Eniten on kasvanut oksikodoni-nimisen vahvan opioidin sekä keskivahvaksi luokitellun buprenorfiinin käyttö.

Oksikodonin käyttäjien määrä on nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Vuonna 2008 siitä sai korvauksia yli 4 200 yli 75-vuotiasta, vuonna 2018 luku oli jo noin 24 000. Vielä nopeammin on kasvanut buprenorfiinin käyttö vanhuksilla: vuonna 2018 sitä käytti noin 33 400 ikäihmistä – yli kuusi kertaa enemmän kuin vuonna 2009.

Toukokuussa Kela lähetti paimenkirjeen tuhansille suomalaislääkäreille, jotka olivat edellisen vuoden aikana määränneet potilailleen vahvoja opioideja yli kolmeksi kuukaudeksi kerralla.

– Ei voi tehdä niin, että kun on sekava mummo, niin lätkäistään vain opioidilaastari, niin johan mummo rauhoittuu, sanoo Hyksin kipuklinikan erikoislääkäri Tarja Heiskanen Tommolan jutussa.

Kun samaan aikaan määrätään useita eri lääkkeitä, kukaan ei lopulta tiedä, mitkä vanhusten oireista johtuvat sairaudesta ja mitkä hoidosta.

Helsingin yliopiston sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen kommentoi jutussa:, että myös lääkehoitoja tarvitaan, mutta eivät ne saa heikentää elämänlaatua.

– Millaista elämä sitten on, jos olet kauheassa pöhnässä koko ajan?

Myös koko väestön opioidien käyttö on moninkertaistunut kymmenessä vuodessa, kertoi STT kesäkuussa. Kaikkiaan 416 000 suomalaista sai Kelalta korvausta keskushermostoon vaikuttavista opioidikipulääkkeistä, kun vielä vuonna 2008 luku oli 166 000.

– Ne ovat samaa ainetta kuin kadulla myytävät huumeet. Aivot eivät erottele, onko kyseessä kadulla myytävä huume vai kipulääke, kertoi päihdelääketieteeseen erikoistunut psykiatrian erikoislääkäri Antti Mikkonen STT:n jutussa.

Opioidit eli keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet auttavat muun muassa vammojen, tapaturmien ja leikkausten aiheuttamaan akuuttiin kipuun. Lääkkeillä on huumaavia vaikutuksia, ja niistä voi jäädä riippuvaiseksi.