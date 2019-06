Toimittaja Pamela Druckermanin Mademoisellesta madameksi on ironinen self help -opas ja kurkistus hänen henkilökohtaiseen elämäänsä.

Kirja seuraa nelikymppisen naisen elämää, muutoksia, joita vuodet tuovat mukanaan niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Druckerman käsittelee ikävaihetta lämpimästi ja ainakin itse oppii sallimaan ikääntymisensä ennen kuin täyttää 50 vuotta.

Kirja on helposti lähestyttävä sekoitus laaja-alaista tietoa ja elettyä elämää. Lukujen väliin Druckerman on laatinut humoristisia listoja nelikymppisyydestä. Listat tuovat mukavasti ilmavuutta keski-ikäistymiseen.

Pamela Druckerman: Mademoisellesta madameksi. Suomentanut Terhi Vartia. Siltala 2019. 288 sivua.