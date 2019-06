All Over Press

Ampuja vapautettiin syytteistä, koska ammutun katsottiin aloittaneen riidan.

Viidennellä kuukaudella raskaana ollutta Marshae Jonesia ammuttiin viime joulukuussa vatsaan Alabaman osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tämän seurauksena Jones sai keskenmenon.

Keskiviikkona suuri valamiehistö asetti Jonesin, 27, syytteeseen taposta ja hänet passitettiin Jeffersonin piirikunnan vankilaan. Jonesille määrättiin 50 000 dollarin takuut.

Ampujaksi epäilty 23-vuotias Ebony Jemison oli alun perin syytteessä taposta, mutta suuri valamiehistö vapautti hänet, koska se katsoi Jonesin aloittaneen riidan ja Jemisonin toimineen itsepuolustukseksi.

Maaliskuussa sikiö sai luvan haastaa aborttiklinikan oikeuteen.

Jemisonin epäillään ampuneen viisi laukausta kohti Jonesin vatsaa.

Poliisin edustaja Danny Reid sanoi, että ”syntymätön lapsi oli tapauksen uhri. Sille ei annettu vaihtoehtoja, kun se tarpeettomasti tuotiin kiistaan, jossa se oli äitinsä suojelun varassa”.

Riita käytiin Dollari General -halpamyymäläketjun liikkeen edessä Pleasant Grovessa lähellä osavaltion suurinta kaupunkia Birminghamia.

Sikiöstä oikeushenkilö

Alabama on yksi 38:sta Yhdysvaltain osavaltiosta, jossa sikiötä voidaan pitää henkirikoksen uhrina. Se kuuluu myös ”stand-your-ground” -osavaltioihin, joissa väkivallan käyttö on sallittua, jos siihen on ”oikeutettu” syy.

Alabaman aborttilakeja kiristettiin entisestään toukokuussa, kun kuvernööri Kay Ives allekirjoitti lain, jonka mukaan abortti on kielletty lähes kaikissa olosuhteissa, myös raiskaus- ja insestitapauksissa.

Aborttilakeja on viime aikoina kiristetty useissa osavaltioissa. Abortinvastustajat pyrkivät saamaan lainsäätäjät tunnustamaan sikiöt oikeushenkilöksi. Alabama oli ensimmäinen osavaltio, jossa tämä kirjattiin perustuslakiin.

Viime maaliskuussa alabamalainen tuomari myönsi abortoidulle sikiölle luvan haastaa oikeuteen klinikan, jolla abortti tehtiin. Käytännössä sikiötä edustaa sen isäksi ilmoittautunut mies.

”Rasismia ja seksismiä”

Aborttioikeuden puolustajat pitävät Marshae Jonesin saamaa syytettä vaarallisena ennakkotapauksena. Hänen takuidensa maksamiseksi on aloitettu keräys.

Naisten oikeuksia puolustavan järjestön UltraVioletin edustaja Shaunna Thomas sanoi Common Dreams -sivustolle, että tapaus on ”myrkyllinen yhdistelmä mustien naisten kohtaamaa arkipäivän rasismia, seksismiä ja väkivaltaa”.

”Tämä on osa laajempaa kuviota, jossa rikosoikeudellinen järjestelmämme sallii mustiin naisiin kohdistuvan väkivallan ja pahonpitelyn ja edistää sitä, eikä tätä voi hyväksyä”, jatkoi Thomas.