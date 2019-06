Lehtikuva/Mikko Stig

Kokoomus kävi lisäbudjettikeskustelussa ”vappusatasen” kimppuun.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan hallitusohjelmassa luvatun pienten eläkkeiden korottamisen valmistelu on aloitettu. Pekonen kertoi asiasta eduskunnalle sen jälkeen, kun kokoomuksesta väitettiin pääministeri Antti Rinteen (sd.) ”vappusatasen” kutistuvan ”keskikesän kympiksi” ja jopa ”elokuun euroksi”.

– Hallitusohjelmassa on päätetty pienten eläkkeiden korottamisesta ja valmistelu on jo käynnissä. Uudistuksen toimeenpanon aikataulu on erittäin tiukka ja tähän on myös varattu euroja. Haluamme, että uudistus voi tulla voimaan heti vuoden 2020 alusta.

Pekonen vahvisti, että takuueläkettä korotetaan 50 eurolla ensi vuoden alussa.

– Muilta osin valmistelu on vielä käynnissä ja asiaa selvitetään. Sen takia yksityiskohtiin palataan myöhemmin, ja uskon, että ennemmin kuin myöhemmin.

Kokoomus: Meillä ei mitään tietoa”



Keskustelua eläkkeistä käytiin torstaina, kun eduskunta käsittelee lisäbudjettia toista päivää. Kokoomuksen Sari Sarkomaa syytti Rinteen ”hövelien vaalilupausten” jopa vaarantavan suomalaisen työeläkejärjestelmän.

– Meillä ei ole eduskunnassa mitään tietoa, millä mallilla te aiotte toteuttaa tuon lupauksen, Sarkomaa sanoi viitaten Rinteen toissa vappuna pitämään puheeseen pienten eläkkeiden korotuksesta, jota julkisuudessa kutsutaan ”vappusataseksi”.

– Kelan päämatemaatikko on todennut, että laskelmat eivät pidä paikkansa. Tämän lisäksi te aiotte asettaa työryhmän kaavailemaan, voisiko työeläkejärjestelmän sisällä korottaa alle 1 400 euron eläkkeitä. Käytännössä leikkaisitte ahkerien sairaanhoitajien, insinöörien eläkkeitä, jotta voisitte täyttää vaalilupauksenne, Sarkomaa läksytti Rinnettä.

Rinne: Eläkejärjestelmässä aukkoja etenkin naisilla



Rinne vastasi, että ensimmäinen osa satasesta toteutetaan joka tapauksessa vuoden 2020 alussa.

– Lähtökohta on, että tuhanteen euroon asti tulee 50 euroa ja sen jälkeen vielä useita kymmeniä euroja 1 400:aan asti kuukaudessa lisää eläkettä. Tämä toteutetaan tavalla tai toisella.

Eläkkeiden korottamisen ensimmäiseen erään hallitus on varannut 183 miljoonaa euroa.

Eläkejärjestelmään liittyen Rinne kehotti Sarkomaata olemaan sotkematta kahta asiaa. Eläkkeisiin tulee takuueläkkeen kautta tasokorotus, joka johtuu eläkejärjestelmässä olevista aukoista ja koskee erityisesti naisia.

– Tätä tullaan viemään eteenpäin tulevien vuosien aikaa niin pitkälle, että se nettosatanen saadaan jollakin tavalla näille ihmisille.

– Tällä ei tavoitella mitään muutosta työeläkejärjestelmään, Rinne jatkoi.

Hänen mukaansa kolmikannassa neuvotellaan, löytyykö eläkejärjestelmästä mahdollisuuksia rahoittaa naisten eläkkeisiin liittyviä puutteita tulevaisuudessa.

Rinne sanoi, ettei tiedä vielä, löytyykö tähän mahdollisuuksia eikä tämä hallitus tee pakkolakeja.

Sadoilla tuhansilla naisilla on pieni eläke, koska ennen vuotta 2005 perhevapaajärjestelmä ei kerryttänyt eläkettä ollenkaan ja siitä lähtienkin vain muutamia satasia.

”Kokoomus on looginen”



Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäen mukaan kokoomus on looginen.

– Viime kaudella kokoomus leikkasi kansaneläkkeistä sekä indeksijäädytyksillä että tasoleikkauksilla. Nyt kokoomus edelleen loogisesti vastustaa sitä, että kansaneläkeläisten asemaa parannettaisiin.