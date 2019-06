Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Antti Rinne osallistuu ensimmäisenä Suomen pääministerinä Pride-kulkueeseen lauantaina, kerrotaan valtioneuvoston tiedotteessa.

Rinne muistelee olevansa sitä ikäluokkaa, joka on elänyt ajan, jolloin rikoslaissa syrjittiin seksuaalivähemmistöjä.

– Vuonna 2019 tuntuu täysin käsittämättömältä, että vielä vuonna 1971 homoseksuaalisuus oli rikos, että vielä vuonna 1981 se katsottiin sairaudeksi ja että vasta vuonna 1995 kiellettiin syrjiminen seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. En voi edes kuvitella, kuinka omituiselta edellinen virke tuntuu kaksikymppisistä nuorista suomalaisista. On kuitenkin tärkeää kirjoittaa tuo virke, sillä se osoittaa, että maailma muuttuu parempaan suuntaan, Rinne toteaa.

Hänen mukaansa maailma ei muutu itsestään, vaan sen muuttamiseen tarvitaan rohkeita ihmisiä. Vaikka ympäröivä yhteiskunta on ollut jopa vihamielinen, rohkeat ihmiset ovat pitäneet päänsä pystyssä. He ovat kulkeneet ylpeänä eteenpäin kohti yhdenvertaisuutta, jotta kaikki voisivat olla juuri sitä mitä ovat. He ovat kulkeneet eteenpäin, jotta kenenkään ei enää tarvitsisi murtua, Rinne toteaa.

Viime vuonna Helsingin poliisi arvioi, että pride-kulkueeseen osallistui lähes 100 000 ihmistä.

– Se osoitti upealla tavalla, että suomalaiset haluavat puolustaa ihmisoikeuksia ja lisätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ne ovat myös hallitukselleni tärkeitä asioita.

– Kun puolustamme rohkeasti jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa, maailma muuttuu oikeudenmukaisemmaksi paikaksi – meille kaikille ihmisille. Tämän puolesta me puhumme ja teemme töitä. On täysin yksiselitteistä, että Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ihmisoikeudet kun eivät ole mielipidekysymys eikä toisten ihmisten rakkaus ole keneltäkään pois – varsinkaan poliitikoilta, Rinne sanoo.

Hän uskoo, että tänä vuonna entistä suurempi määrä suomalaisia marssii Pride-kulkueessa.

– Olen itsekin mukana lauantain Helsinki Pridella ensimmäisenä Suomen pääministerinä. Maailma ei ole valmis, mutta suunta on eteenpäin kohti entistä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa – yhdessä.