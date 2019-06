Kysely paljastaa: Psykoterapian saatavuus on kriisissä

Psykoterapiapalveluiden saatavuuden arvioi kyselyyn vastanneista heikoksi tai erittäin heikoksi 37 prosenttia.

Tänään julkaistun raportin mukaan terveydenhuolto kaipaa kipeästi lisää psykoterapeutteja, varhaista puuttumista ja toimivampaa hoitoonohjausta.

Uusia potilaita ottavia psykoterapeutteja tarvittaisiin merkittävästi lisää. Psykoterapeutit toivovat myös uusien psykoterapeuttien kouluttamista.

Yhteiskunnallisen yrityksen Minduun teettämän kyselyn perusteella psykoterapeuteista vain 10 prosenttia arvioi psykoterapian saatavuuden hyväksi tai erinomaiseksi.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että tarve ja tarjonta eivät kohtaa. Olen laittanut vuoden ajan ylös tiedustelut, jotka minulle ovat tulleet ja joihin olen joutunut vastaamaan, että ei ole tilaa. Niitä on ollut yli sata”, kirjoittaa yksi kyselyyn osallistunut psykoterapeutti.

Hoitoonohjaus takkuilee

Myös hoitoonohjaus on kyselyn mukaan ongelmakohta. Vastanneista psykoterapeuteista vain viidennes (21%) arvioi asiakkaidensa saaneen yleensä riittävän hoitoonohjauksen.

”Asiakkaiden on edelleen hankala löytää itselleen sopiva terapeutti. Hakeminen vie kohtuuttomasti aikaa ja energiaa. Monet kokevat hyvin raskaaksi käydä läpi Kelan palveluntuottajien listaa, joka on hyvin monisivuinen. Yhteydenottopyyntöihin terapeutit eivät kuulemma aina vastaa”, kuvailee kyselyyn vastannut psykoterapeutti.

Parannusehdotuksissa toivottiin helpompaa ja joustavampaa varhaista hoitoonpääsyä sekä oikea-aikaista palveluiden saatavuutta.

“Nopean psykoterapia-avun saamista julkisen terveydenhuollon kautta tulisi kehittää lievemmissä mielenterveyden häiriöissä, jotta nämä eivät kehity vakavammiksi”, yksi vastaaja perustelee.

Kansalaisaloite ajaa koulutusta valtion varoin

Yhtenä ongelmakohtana psykoterapeutit mainitsivat kyselyssä koulutuksensa maksullisuuden.

Vaikka psykoterapian vähäinen tarjonta on yksi alan keskeisimpiä huolia, psykoterapeuttikoulutus ei ole yhteiskunnan tukemaa. Tyypillisesti koulutuksen ja sen edellyttämän oman psykoterapian kustannukset opiskelijalle ovat 20 000 euron luokkaa.

Psykoterapeuttikoulutuksen tukemista valtion varoin on ehdotettu myös Mielenterveyspoolin ajamassa Terapiatakuu -kansalaisaloitteessa, jossa edellytetään psykoterapian ja psykososiaalisten hoitojen saatavuuden takaamista perusterveydenhuollossa. Terapiatakuussa on arvioitu yhteiskunnallisten panostusten maksavan itsensä viisinkertaisina takaisin.

Kyselyssä kartoitettiin psykoterapian nykytilaa Suomessa ja siihen vastasi 425 psykoterapeuttia.

Minduu (AtCare Oy) on yhteiskunnallinen startup-yritys, jonka tavoite on ehkäistä ja parantaa mielenterveysongelmia. Valtaosa voittovaroista on yrityksen mukaan sitouduttu käyttämään tähän tarkoitukseen.