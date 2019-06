Lehtikuva/Kenzo Tribouillard

Suomessa ollaan loppuviikko alle 20 lämpöasteessa.

Keski-Euroopassa hätyytellään tänään kesäkuun lämpöennätyksiä, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötila kohoaa monin paikoin 35 asteeseen, ja esimerkiksi Saksassa lähestytään maan kesäkuun lämpöennätystä, joka on 38,5 astetta.

Torstaina helle helpottaa hetkeksi, kun Keski-Eurooppaan virtaa viileämpää ilmaa luoteesta. Lauantain aikana helleilmaa alkaa virrata alueelle jälleen lännestä alkaen, ja tämän hetken ennusteen mukaan 35 asteen lämpötilat yleistyvät jälleen sunnuntaiksi ja maanantaiksi.

Korkeimmat lämpötilat tällä viikolla mitataan kuitenkin Espanjassa ja Ranskassa, jossa lämpötila kohoaa paikoin jopa yli 40 asteen. Ranskassa rikotaan lähipäivinä mahdollisesti maan kesäkuun lämpöennätys, mikä on 41,5 astetta vuodelta 2003.

Ranskan mittaushistorian korkein lämpötila on puolestaan 44,1 astetta elokuulta 2003. Ranskassa ja Espanjassa kuumuus myös kestää pidempään, mikä lisää helleaallon aiheuttamia terveysvaikutuksia.

Yli 35 asteen lämpötiloja on ennusteissa aina ensi viikon alkuun saakka. Alkuviikko tuo kuumuuteen helpotusta näillä näkymin ainakin Ranskan pohjoisosaan.

Suomessa sää on keskiviikkona päivällä osin aurinkoista. Lämpötilat ovat koko maassa 13–18 astetta. Illalla runsas sadealue saapuu lounaasta Etelä-Suomeen. Sadekuuroja saadaan vielä huomenna päivällä. Perjantaina on monin paikoin aurinkoista. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila nousee 18 asteeseen. Lapissa on pilvistä ja noin 10 astetta lämmintä.