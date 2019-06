Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen on Helsinki Priden suojelija

”Nykyinen translaki on epäinhimillinen ja loukkaa ihmisoikeuksia.”

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on maanantaina alkaneen Helsinki Pride -tapahtuman suojelija.

Priden verkkosivuillaPekonen kirjoittaa festivaalin olevan ennen kaikkea ihmisoikeustapahtuma.

”Sen ydinviesti on, että riippumatta siitä, ketä rakastaa, mikä on oma sukupuoli tai miten sitä ilmaisee, jokaisella meistä on oikeus olla oma itsensä, joutumatta pelkäämään syrjintää, häirintää tai väkivaltaa. Tällainen vapaus ei ole ollut eikä ole itsestäänselvyys.”

Pekosen mukaan edistysaskeleista huolimatta lainsäädännössä ja asenteissa on edelleen paljon tehtävää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon saavuttamiseksi. Räikeimpänä epäkohtana ja häpeäpilkkuna hän pitää nykyistä ”epäinhimillistä ja ihmisoikeuksia loukkaavaa” translakia.

”Lisääntymiskyvyttömyyttä ja pitkää arviointijaksoa sukupuolen vahvistamisen ehtoina edellyttävä laki ja ahtaat asenteet tuottavat tarpeetonta kärsimystä niille, jotka ovat sattuneet syntymään kehoon, joka ei vastaa sitä, keitä he sisimmässään ovat”, Pekonen kirjoittaa.

Hänen mukaansa harva laki koskettaa yksilön identiteetille niin keskeisiä kysymyksiä kuin translaki. Nykyinen hallitus on sitoutunut säätämään uuden, itsemääräämisoikeutta kunnioittavan lain sukupuolen vahvistamisesta, jossa lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta.

”Kyse on isosta edistysaskeleesta. Nyt laista on tehtävä niin hyvä kuin mahdollista”, Pekonen toteaa.