Lehtikuva/Yasuyoshi Chiba

Khartumin 3. kesäkuuta tapahtuneet joukkomurhat on Vasemmistonuorten mukaan selvitettävä itsenäisessä, puolueettomassa tutkinnassa ja syylliset on saatettava kansainvälisen oikeuden eteen.

Sudanin terveysministeriöstä on kerrottu, että tapettuja on 158. Mielenosoittajien mukaan kuolleita on paljon enemmän.

Riippumattoman tutkinnan lisäksi Vasemmistonuoret vaativat muun muassa, että Suomi ja Euroopan unionin tuomitsevat selkeäsanaisesti ja yksiselitteisesti Saudi-Arabian, Arabiemiraattien sekä Egyptin TMC-sotilashallinnolle osoittaman tuen. Lisäksi niiden on vaadittava Hemetin johtamaa sotilasjunttaa palauttamaan puhelin- ja verkkoyhteydet välittömästi maahan.

Euroopan Unionin on Vasemmistonuorten mukaan puututtava myös Egyptin johtajan el-Sisin antamaan tukeen TMC:lle ja Hemetille.

”Egypti pyrkii Afrikan unionin puheenjohtajuuden varjolla ottamaan johtajuuden Sudanin kriisin hallinnoimisessa ja kehottaa kansainvälisiä toimijoita olemaan sekaantumatta Sudanin neuvotteluihin. Todellisuudessa Egyptin hallinto pelkää demokratiaprotestien menestyksen voivan johtaa samankaltaisiin tapahtumakulkuihin myös Egyptissä ja muissa arabivaltioissa”, todetaan järjestön kannanotossa, jossa vaaditaan myös kaikkien poliittisten vankien vapauttamista.

Sotilashallinnon luovutettava valta siviileille

Vasemmistonuoret muistuttavat, että vaikka RSF-joukot asettuivat aluksi tukemaan mielenosoittajia ja syrjäyttivät vallasta vuosikymmeniä maata hallinneen diktaattorin Omar al-Bashirin, sotilasjuntan tukea pidetään maassa valheellisena. Sen tarkoituksena on ollut nostaa RSF:n komentaja Mohamed Hamdan Dagalon, joka tunnetaan paremmin nimellä Hemet, valtaan.

ILMOITUS

Mielenosoittajat vaativat Hemetin varapresidenttinä johtamaa TMC-sotilashallintoa luovuttamaan vallan siviileille, jotta siirtymäaikana voidaan toteuttaa aidosti demokraattiset vaalit. ”Pelkona on myös sisällissota RSF:n ja maan armeijan välillä”, kannanotto toteaa.

”Sudania hallitseva sotilasjuntta on Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien liittolainen Jemenissä käytävässä verisessä sodassa. RSF- eli Janjaweed-joukot ovat puolestaan saaneet Arabiemiirikunnilta ja Saudi-Arabialta yli 3 miljardia euroa rahoitusta protestien tukahduttamiseksi. Tästä huolimatta Sudanin vallankumoukselliset jatkavat sinnikkäästi kansalaistottelemattomuuttaan.”

Vasemmistonuoret vaativat, että Sudanin siviiliyhteiskunnan edustaja Sudanese Professionals Association (SPA) on tunnustettava demokraattiseen valtaan siirtymisessä neuvotteluosapuoleksi.