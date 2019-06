Marek Sabogal

Petri Silaksen kirjoittama, Children of Bodomin nokkamiehen Alexi Laihon elämäkerta Kitara, kaaos & kontrolli on oivallinen kurkistus suomalaisen metallimusiikin maailmaan. Tosin ensin on päästävä yli tavasta, jolla kirja on kirjoitettu – ja etenkin siitä miten se on taitettu.

Kitara, Kaaos & kontrolli jättää kohupaljastusten tekemisen ja vanhojen kaivelun vähemmälle ja osittain juuri siksi, se on mukavaa luettavaa.

Ensisijaisesti kirja kertookin musiikista, sen tekemisestä sekä kuluttamisesta. Se kertoo Chidren of Bodomista ja siitä aikajatkumosta, jossa yhtye sai alkunsa ja jossa se yhä elää.

Eniten teos antaakin niille, jotka ovat kasvaneet musiikillisesti samassa genressä ja aikakaaressa.

Petri Silas: Alexi Laiho – Kitara, kaaos & kontrolli. Johnny Kniga 2019. 253 sivua.

