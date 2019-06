All Over Press

Eri maiden muovipussikielloista on hyviä ja huonoja kokemuksia.

Eri puolilla maailmaa yhä useampi maa on viime aikoina kieltänyt kertakäyttöiset muovipussit. Tänä vuonna muovipussikielto on tullut voimaan Chilessä, Nigeriassa, Romaniassa, Tansaniassa, Balin saarella Indonesiassa sekä useissa Karibianmeren saarivaltioissa. Uudessa-Seelannissa kertakäyttöpussit kielletään heinäkuun alusta.

Uusia lakeja muovipussien kieltämiseksi on hyväksytty kevään ja kesän aikana myös Intiassa, Japanissa, Kanadassa ja New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Kertakäyttöiset muovipussit on nyt kielletty lailla 65 maassa sekä Kaliforniassa ja Havaijilla. Muovipussikiellon käyttöön ottaneista maista noin puolet on Saharan eteläpuolisen Afrikan maita, mutta joukossa on myös yhdeksän Euroopan maata, joista suurimmat ovat Italia ja Ranska.

Muovipussit kiellettiin ensimmäisenä Bangladeshissa vuonna 2002 ja muutamia vuosia myöhemmin myös Ruandassa, Eritreassa ja Kiinassa. Kaikkien muiden maiden muovipussikiellot ovat tulleet voimaan tällä vuosikymmenellä.

Kovimmat sanktiot kiellon rikkomisesta on Keniassa, missä muovipussien valmistuksesta tai maahantuonnista voi saada yli 30 000 euron sakot tai enimmillään neljä vuotta vankeutta.

Muovipussikieltojen syynä ovat kertakäyttöisten pussien aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat. Maissa, joissa jätehuolto on puutteellista, ohuet kertakäyttöpussit päätyvät käytön jälkeen usein luontoon tai vesistöihin. Pussit tukkivat viemäreitä aiheuttaen tulvia sadekauden aikana. Tulvavedet ovat otollisia lisääntymispaikkoja hyttysille, jotka levittävät malariaa tai denguekuumetta.

Kertakäyttöpussit ovat vaarallisia myös karjaeläimille. Ennen muovipussikieltoa Kenian teurastamoissa lähes joka kolmannen eläimen vatsasta löytyi muovijätteitä. Kiellon voimaantulon jälkeen muoville altistuneiden eläinten osuus väheni kymmeneen prosenttiin.

Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan puolestaan kymmenettuhannet valaat, hylkeet ja merikilpikonnat kuolevat vuosittain syötyään mereen päätyneitä muovipusseja tai muuta muovijätettä.

Jätteenkeräyksen puutteessa Afrikan maissa roskat usein poltetaan. Muovijätteiden palamisesta vapautuu myrkyllisiä kaasuja, jotka lisäävät hengityselinsairauksia ja syöpäriskiä.

Kertakäyttöiset muovipussit ovat myös suurta tuhlausta. Öljystä jalostettujen pussien keskimääräinen käyttöaika on 20 minuuttia, ja niiden hajoaminen kestää 400 vuotta.

National Geographic -lehti kokosi vastikään joukon tilastotietoja muovin tuotannosta ja elinkaaresta. Lehden mukaan noin kahdeksan prosenttia maailman öljyntuotannosta käytetään muovin valmistukseen – ja luvun uskotaan kasvavan 20 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

Puolet maailman muovista valmistetaan nykyään Aasian maissa, ennen muuta Kiinassa. Kaikesta muovintuotannosta 40 prosenttia koostuu pakkausmuovista.

Siinä missä Tanskassa kuluttajat käyttävät vuosittain keskimäärin neljä muovikassia, Yhdysvalloissa kaupoista kannetaan joka vuosi 120 miljardia muovipussia eli 365 muovipussia asukasta kohti.

Muovipussikiellosta on hyviä kokemuksia ainakin Ruandassa, jossa kielto tuli voimaan jo vuonna 2008. Ruandassa naisten osuuskunnat valmistavat kauppakasseja vanhoista sanomalehdistä, ja maan pääkaupunkia Kigalia kehutaan maailman puhtaimmaksi kaupungiksi.

Sen sijaan Bangladeshissa, Kiinassa tai Senegalissa kielto ei ole juuri vähentänyt ohuiden muovipussien käyttöä toreilla ja katukaupassa. Keniassa muovisten kauppakassien sijasta tarjolla on nyt tekokuitukasseja, joiden valmistukseen käytetään öljyä ja moninkertaisesti enemmän energiaa kuin muovipussien tuotantoon.

Monissa länsimaissa muovipussien käyttöä on onnistuttu vähentämään tekemällä niistä maksullisia. Samalla kangaskassien ja muiden kestävämpien kantovälineiden käyttö on yleistynyt.

Kaliforniassa taas havaittiin, että monille ihmisille kauppojen ilmaiset muovipussit eivät olleet välttämättä kertakäyttöisiä. Erikseen ostettavien jätepussien myynti nimittäin kasvoi rajusti muovipussikiellon voimaantulon jälkeen etenkin pienten lasten vanhempien ja koiranomistajien keskuudessa.