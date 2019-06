IPS/Desmond Brown

Jamaika ja muut Karibian saarivaltiot ovat omaksuneet uusiutuvan energian olennaiseksi osaksi suunnitelmiaan muuttua hiilivapaiksi lähivuosikymmenien aikana.

Jamaikan pääministeri Andrew Holness on ottanut tavoitteekseen, että saarivaltion käyttämästä energiasta 50 prosenttia olisi uusiutuvaa vuoteen 2030 mennessä.

– Jamaikalla on ympäri vuoden aurinkoa ja tietyissä saaren osissa myös voimakkaita tuulia, Holness sanoo.

Jamaikan kaltaiset saarivaltiot ovat kaikkein haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen seurauksille.

Voittoa tavoittelematon järjestö Solar Head of State (SHOS) auttaa Jamaikaa ja muita Karibian valtioita siirtymisessä uusiutuvaan energiaan. Siinä sivussa järjestö auttaa maailman johtajia muuttumaan vihreiksi johtajiksi asentamalla aurinkopaneeleja hallintorakennuksiin. Tämän symbolisen eleen se on tehnyt myös Jamaica Houselle, pääministerin virkarakennukselle.

– Jamaikan näyttävä aurinkoenergian omaksuminen yhdessä Malediivien presidentin ja Saint Lucian kuvernöörin jo aiemmin tilaamien aurinkopaneeliasennusten kanssa muodostaa esimerkin muille kansakunnille. Uusiutuvalla energialla voi olla maailmanlaajuista vaikutusta, SHOS:in johtaja ja perustaja James Ellsmoor sanoo.

ILMOITUS

– Jamaikan kaltaiset saarivaltiot ovat kaikkein haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen seurauksille, mutta tämä projekti muistuttaa, että ne voivat myös olla johtajia ratkaisujen löytämisessä.

Guyanassa järjestö on lanseerannut aurinkoenergiahaasteen 12–26 -vuotiaille nuorille. Kilpailijoita kehotetaan valjastamaan luova energiansa kohottamaan yleistä tietoisuutta uusiutuvasta energiasta. Keinot ovat vapaat: esitys voi olla laulu, video, taideinstallaatio, performanssi, viraalinen meemi tai vaikka veistos. Erityisesti pitäisi korostaa uusiutuvan energian tuottamaa pitkän aikavälin taloudellista hyötyä.

Taloudellisen hyödyn korostaminen selittynee jo sillä, että Guyana on vasta matkalla kohti öljyvaltiota. Juuri nyt on oikea aika mielipiteenmuokkaukseen, jotta odotettavissa olevista muhkeista öljytuloista osa ohjattaisiin talouden kestävään kehitykseen. Siinä uusiutuvalla energialla on keskeinen asema.

Englanninkielinen versio