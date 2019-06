Jarno Mela

SEL selvittää Fazerin Gateau-leipomon uusien työntekijöiden työsopimusten riitauttamista.

Fazer ilmoitti vuoden vaihteessa siirtävänsä Artesaanileipomo Gateaun työntekijät Majoitus- ja Ravintolapalvelut Mara ry:n ja Palvelualojen ammattiliiton PAMIn välisen työehtosopimuksen piiriin.

Huhtikuussa konditorian puolelle palkatuille uusille työntekijöille onkin tehty MaRan tessin mukaiset työsopimukset, vaikka työpaikalla on Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL:n ja Elintarviketeollisuusliiton välinen työehtosopimus voimassa vuoden 2021 helmikuuhun. Vanhojen työntekijöiden palkat työnantaja maksaa yhä voimassa olevan leipomoalan työehtosopimuksen mukaan.

Uusien työntekijöiden työehdot ovat selvästi muita huonommat. Kuukausipalkat ovat SEL:n laskelmien mukaan työvuoroista riippuen 200-500 euroa pienemmät.

”Ei tässä oikein yhdenvertaisuus toteudu.”

– Uudet työntekijät joutuvat tekemään sisään työtunteja saadakseen vapaata arkipyhinä, kun vanhoille työntekijöille arkipyhät ovat vapaita kuukausipalkkaa alentamatta, selvittää työpaikan pääluottamusmies Nadja Keitel.

MaRan sopimus mahdollistaa pidempien työpäivien teettämisen, sillä työaikaa tarkastellaan kolmen viikon periodissa, jolloin yhdellä viikolla voi olla työtunteja enemmän, toisella vähemmän, ilman että syntyy ylitöitä. SEL:n sopimuksessa 50 prosentin lisä tulee ylitöistä aina kahdeksan tunnin jälkeen.

Keitel jatkaa, että myös yötyöstä saatu sadan prosentin lisä laskee uusilla työntekijöillä sitä kautta, että MaRan sopimuksessa yötyön alku myöhentyy. Uusien työntekijöiden sopimus ei myöskään tunne pekkaspäiviä.

SEL:n sopimuksessa työntekijä tekee lähtökohtaisesti aina kokoaikatyötä. Osa-aikatyötä saa teettää muulloin kuin viikonloppuna vain luottamusmiehen suostumuksella. MaRan sopimuksessa kiinteää työaikaa voidaan muuttaa siten, että minimityöpäivän pituus on neljä tuntia ja maksimi 10 tuntia.

Työpaikalla kahden työehtosopimuksen tilanne on herättänyt ihmetystä.

– Ei tässä oikein yhdenvertaisuus toteudu, sanoo Keitel, joka odottaa työnantajalta perusteluja toimilleen. Sen jälkeen asia on siirtymässä liiton hoidettavaksi.

Sama tes oltava kaikilla

– Jos asiassa ei päästä työpaikalla sopuun, sen riitauttaminen etenee meillä normaalia neuvottelujärjestystä. Kaikilla työntekijöillä pitäisi olla samat työehdot, sanoo SEL:n sopimuspäällikkö Erkki Rantamaa.

Hän korostaa, että työnantaja ei voi kesken sopimuskauden vaihtaa sovellettavaa työehtosopimusta.

– Sen voi vaihtaa aikaisintaan helmikuussa 2021, mutta silloinkin vain siinä tapauksessa, että sopimuksen soveltamisala mahdollistaa muutoksen.

SEL aikookin seurata tilannetta. Jos työnantaja siirtää vuonna 2021 vanhat työntekijät MaRan sopimukseen, SEL tulee selvittämään työehtosopimuksen vaihtamisen laillisuuden.

– Silloin katsotaan, täyttyvätkö kriteerit asian riitauttamiseen, Rantamaa sanoo.

Sörnäisten rantatiellä Helsingissä toimiva Fazerin Gateau-artesaanileipomo tekee leivät ja konditoriatuotteet kaikille 14 pääkaupunkiseudulla toimivalle Gateaun-myymälälle. Sörnäisten toimipisteessä on kolme osastoa, leipomo, konditoria ja Deli-osasto, jossa on viisi työntekijää. Kaikkiaan toimipisteessä on lähes 40 työntekijää.

Fazer osti jo vuonna 2011 Ruotsissa toimivan Gateau-ketjun. Kolmisen vuotta sitten Fazer osti Helsingin alueella toimineen Leipä- ja kakkukeisari -leipomoketjun. Näistä aineksista on syntynyt Gateau-artesaanileipomoliiketoiminta.

Sekava sopimuskenttä

SEL riitautti vuonna 2010 Naantalin Aurinkoinen Oy:n siirtymisen MaRan työehtosopimukseen. Työtuomioistuimen mukaan toiminta soveltui Maran sopimukseen, koska yritys myy leipomotuotteensa omien kahviloidensa kautta.

Sen jälkeen kun Palvelualojen ammattiliiton PAMin ja MaRan sopimaan työehtosopimukseen lisättiin vuonna 2010 leipurin työnimike, leipomokahviloiden työntekijöiden työehtosopimusturva on alkanut horjua.

Vielä viime vuosikymmenellä leipurit kuuluivat selkeästi aina SEL:n ja ETL:n solmiman leipomoalan työehtosopimuksen piiriin ja palkat ja muut työehdot määräytyivät sen kautta. Naantalin Aurinkoinen Oy:n ennakkotapauksen myötä selkeys on muuttunut työntekijöiden keskuudessa peloksi, että työehdot saattavat liiketoimintamuutosten myötä muuttua huonommiksi.