Lehtikuva/Mikko Stig

”Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin hallitus hylkää julkisten menojen leikkauksiin ja pienituloisiin kohdistuvaan talouskuriin perustuvan politiikan.”

Uudenmaan vasemmistoliiton mielestä hallituksen on kiireellisimmin kaadettava aktiivimalli ja toteutettava hoitajamitoitus.

Piirijärjestö on tyytyväinen pääministeri Antti Rinteen punavihreään kansanrintamahallitukseen. Sen pohja ja ohjelma mahdollistavat politiikan kurssin korjaamisen kohti suunta, joka oli vasemmistoliiton tavoite eduskuntavaaleissa.

– Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin hallitus hylkää julkisten menojen leikkauksiin ja pienituloisiin kohdistuvaan talouskuriin perustuvan politiikan. Hyvinvointivaltion alasajosta ja purkamisesta nyt siirrytty rakentamisen puolelle, Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Antero Eerola sanoo.

Vasemmistoliittolainen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on julkisuudessa linjannut, että aktiivimalli kumotaan mahdollisimman pian.

– Askelmerkit tähän pitäisi saada valmiiksi jo syksyllä, kun hallitus valmistelee ensimmäistä budjettiaan, Eerola esittää.

Vanhustenhoito mittaa uskottavuuden



Uudenmaan vasemmistoliiton mielestä Rinteen hallituksen uskottavuus mitataan kuitenkin sillä, kuinka nopeasti ja tehokkaasti se pureutuu vanhustenhoidon ongelmiin. Vähintään 0,7 suuruinen hoitajamitoitus pitää säätää lakiin mahdollisimman nopeasti. Eri asia on, ettei sen vaatimia tuhansia uusia hoitajia välttämättä saada palkattua kovin nopeasti.

Siksi lainsäädännön pitää olla kunnossa pikaisesti, jotta hoitajien työllistäminen vanhustenhoitoon ja – hoivaan saadaan liikkeelle.

”Oppositio ja valtamedia liikkeellä”



Uuden hallituksen politiikan vastustajat ovat jo aktiivisesti liikkeellä. Oikeisto-oppositiota säestävä osa valtamediaa on tuominnut hallituksen epäonnistuneeksi jo ennen kuin se on aloittanut työnsä, piirijärjestö toteaa. Eduskunnassa Rinteen hallituksen talouspolitiikkaa on jo kutsuttu ”hiekalle rakennetuksi” ja ”äärivasemmistolaiseksi ihmiskokeeksi”.

– Arvostelussa on kumma epäjohdonmukaisuus. Yhtäältä hallitus tuhlaa liikaa hyvinvointimenoihin, mutta samalla hallituspuolueet pettävät lupauksiaan panostamalla niihin liian vähän. Tällaiset puheet osoittavat, että opposition eväspaperit ovat tyhjää täynnä jo ennen niitä on edes avattu, Eerola toteaa.