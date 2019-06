Poliisin otettua Meduza-verkkolehden toimittajan Ivan Golunovin kiinni epäiltynä huumeiden myymisestä 6. kesäkuuta Moskovassa alkoivat tapahtumat edetä nopeasti. Jo seuraavana päivänä sadat ihmiset osoittivat mieltään poliisin päämajalla.

Maanantaina 10. kesäkuuta yleensä kuuliaiset talouslehdet Kommersant, RBK ja Vedomosti julkaisivat etusivuillaan samanlaiset vetoomukset Golunovin puolesta. Seuraavana päivänä sisäministeriö ilmoitti, että rikostutkinta on lopetettu. Keskiviikkona 12. päivä tuhannet marssivat poliisin mielivaltaa vastaan Moskovassa, kiinniotettuja oli yli 500. Torstaina kaksi korkeaa poliisipäällikköä sai potkut

Golunov vapautui ennennäkemättömän nopeasti, mutta valtiokoneiston perääntyminen Venäjällä ei ole ainutlaatuista. Esimerkiksi vuonna 2013 protestoitiin oppositiojohtaja Aleksei Navalnyn korruptiosyytteitä vastaan, minkä seurauksena hän sai vain ehdonalaista.

Venäjällä on hankalaa vaikuttaa instituutioiden puitteissa esimerkiksi vaaleihin osallistumalla, mutta vallanpitäjät reagoivat protesteihin. Epäsuosittuja päätöksiä peruutetaan herkemmin ja nopeammin kuin Suomessa.

On yhä auki, kenen käskystä ansa viritettiin. Golunov itse on epäillyt, että vaino liittyy hänen tutkimuksiinsa Moskovan hautajaisbisneksen korruptiosta, johon hän oli liittänyt kaksi korkea-arvoista tiedustelupalvelu FSB:n upseeria.

Voi olla, että nolosta episodista saavat takkiinsa vain poliisit. FSB on Venäjän suurin vallankäyttäjä, työntekijöitä sillä on neljännesmiljoona. Poliiseja on kuitenkin yli kolme kertaa enemmän, ja he ovat FSB:lle uhka.

Synkästä historiastaan huolimatta FSB on keskivertovenäläisten parissa vähemmän vihattu kuin poliisi, jonka mielivaltaa suurin osa on joskus joutunut kohtaamaan. FSB-upseereille tämä sopii jatkossakin, siispä he laittavat mielellään poliisit tekemään likaisen työn.

Kirjoittaja on matematiikan maisteri Venäjän kansojenvälisen ystävyyden yliopistosta.