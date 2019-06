Lehtikuva/Janek Skarzynski

”Toivoisin, että Raamattua tunnettaisiin paremmin, sitä luettaisiin enemmän ja että sen viesti kuultaisiin herkemmin.”

Arkkipiispa Tapio Luoma vastasi avoimella kirjeellä kansanedustaja Päivi Räsäsen avoimeen kirjeeseen , jossa tämä pohtii kirkosta eroamista sen Pride-kannan takia. Kirkko on Pride-viikon virallinen partneri.

Luoma kirjoittaa, että osallistumisesta Pride-tapahtumaan on päättänyt kirkkohallituksen johtoryhmä sen jälkeen, kun sitä on kutsuttu mukaan.

”Ennen päätöstä minua on informoitu ja kysytty näkemystäni. Kuten lähtökohtaisesti aina niin myös tässä olen luottanut työtoverieni harkintaan.”

Luoman mukaan kyse ei ole kannanotosta avioliittolakiin vaan siihen, että ”kirkon sanoma kuuluu kaikille”.

”Piispainkokous on todennut avioliittoselonteossaan vuonna 2016, että kirkko on kaikkia varten ja että samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan. Tätä periaatetta päätöksellä on haluttu toteuttaa.”

ILMOITUS

Samaa mieltä Räsäsen kanssa Luoma on siitä, että viime kädessä asiassa on kyse raamattunäkemyksestä. Hän toivoo, että ”Raamattua tunnettaisiin paremmin, sitä luettaisiin enemmän ja että sen viesti kuultaisiin herkemmin”.

Arkkipiispa toivoo,että kirkko saisi jatkossakin olla hengellinen koti mahdollisimman monelle, ”myös Sinulle”.

Eilen kirkosta erosi Räsäsen kannanottojen vuoksi 350 ihmistä, tänään eronneita on jo noin 250.