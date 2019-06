Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kansanedustaja leimasi homoseksuaalisuuden synniksi ja häpeäksi.

Kirkosta erosi eroakirkosta.fi-sivuston kautta eilen tiistaina 350 henkilöä ja tänään on jo aamupäivällä mennyt 200 henkilön raja rikki. Syy lienee selvä ja yksiselitteinen, sillä vielä toissa päivänä ja koko kesäkuun ajan lähtijöitä on ollut vain muutama päivässä.

Sitten tuli maanantai-ilta kello 21.52 ja kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen otti taas kantaa tavalla, joka on jo tullut ja tulee edelleen kirkolle kalliiksi.

#kirkko on ilmoittanut olevansa #seta n #Pride2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, #raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi? pic.twitter.com/cnjAQCrOc2 — Päivi Räsänen (@PaiviRasanen) 17. kesäkuuta 2019

Räsänen on suivaantunut siitä, että kirkko on Pride-viikon virallinen partneri. Kirkkohallituksen johtoryhmä päätti asiasta toukokuussa.

– Kirkko haluaa elää kaikkien lähimmäistemme rinnalla. Helsinki Priden kumppanien teema "avoin kaikille" on sopusoinnussa sen kanssa, että myös kirkon perussanoma armosta ja rakkaudesta on tarkoitettu jokaiselle ja että kirkossa on tilaa kaikille, sanoi Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna.

Päivi Räsänen kysyi twiitissään, miten ”kirkon oppiperusta, #raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?”

Harkitsee itsekin eroavansa



Tiistaina noin kello 17.30 Räsänen lisäksi lähetti avoimen kirjeen arkkipiispa Tapio Luomalle. ”Suuri joukko aktiivisia, Raamattua elämänsä ja uskonoppinsa auktoriteettina pitäviä kirkon jäseniä pohtii tällä hetkellä, voiko kirkkoa pitää enää hengellisenä kotinaan. He kyselevät, missä tulee vastaan raja, jota ei voi enää ylittää. Tätä pohdintaa käyn itsekin”, hän kirjoitti.

”Pride-tapahtuman aatteellisena tavoitteena on ylpeys sellaisista suhteista, joita Raamatussa johdonmukaisesti kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi”, Räsänen perusteli sitä, että harkitsee eroavansa kirkosta.

Räsäsen twiitti ja avoin kirje herättivät paljon huomiota. Ne herättivät monet myös toimimaan, sillä eroakirkosta.fi -sivustolta näkee, että tasaisena koko päivän jatkunut virta pois kirkosta kääntyi jyrkempään nousuun noin kello 18 ja varsinainen piikki alkoi noin kello 20.

Tänään sivusto ennustaa tuhannen ihmisen eroavan kirkosta.

Kirkollisvero vaihtelee tulojen mukaan ja seurakunnittain runsaasta 200 eurosta lähes 400 euroon vuodessa keskituloilla. Hyvin varovaisen arvion mukaan tuhannen ihmisen ero tänään maksaa kirkolle vähintään 250 000 euroa.

Homoilta vei kirkolta 5,5 miljoonaa



Se on pieni summa verrattuna siihen rahalliseen vahinkoon, mitä Räsänen, entinen kirkkoministeri, on kirkolle aiheuttanut.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Räsäsen puheet aiheuttavat eropiikin, muisteli Paavo Arhinmäki.

Onko kukaan muu tullut kirkolle yhtä kalliiksi kuin Päivi Räsänen? Ainakin kahdesti hänen lausuntonsa ovat käynnistäneet jäsenpaon kirkosta. Kirkon piirissä kaikki eivät liene vain pahoillaan, jos entinen kirkkoministeri toteuttaa tämän uhkauksensa.https://t.co/Stm2t2KnWB — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) 18. kesäkuuta 2019

Näin on.

Vuonna 2010 Räsänen oli yhtenä keskustelijana Ylen Homoillassa. Hänen puheensa veivät kirkolta 24 000 jäsentä alle viikossa. Homoillan jälkeisten erojen laskettiin aiheuttavan kirkolle 5,5 miljoonan euron verotulomenetykset vuosittain.

Vuonna 2013 sisäministerinä toiminut Räsänen kehotti Kansanlähetyspäivillä pitämässään puheessa kuulijoitaan seuraamaan elämässään Raamattua silloinkin, kun se on vastoin lakia. Tällä kertaa kirkosta eroajia kertyi lyhyessä ajassa 3 500.