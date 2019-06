Lehtikuva/Roni Rekomaa

Lisäbudjetissa myös 20 miljoonaa euroa lisärahoitusta ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen.

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen iloitsee Rinteen hallituksen ensimmäisestä lisäbudjetista. Hallitus esittää lisämäärärahaa muun muassa perusväylänpitoon ja liikennehankkeisiin raide- ja tieliikenteen sujuvuuden parantamiseksi koko maassa. Esitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 136 miljoonalla eurolla.

– On hienoa, että liikenteen sujuvuuden ja työllisyyden kannalta tärkeitä hankkeita saadaan käyntiin jo tänä vuonna. Erityisen iloinen olen Oulun seudulle ja maakuntaan kohdistuvista hankkeista, Sarkkinen toteaa.

Lisätalousarvio sisältää Oulun sataman meriväylän rakentamisvaltuuden korotuksen sekä Oulun ratapihan peruskorjauksen ja turvalaiteinvestoinnin. Myös pääradan kehittämisen suunnitteluun esitettävä määräraha on pohjoisen Suomen raideyhteyksien sujuvuuden kannalta olennainen. Mukana on myös Iisalmi-Ylivieska -rataosuuden sähköistys.

– On mahtavaa, että liikennehankkeiden painopiste on nyt raideliikenteen kehittämisessä, ja että myös Pohjois-Pohjanmaan hankkeet on huomioitu päätöksissä.

”Päärata kärkeen”



Valtioneuvoston mukaan nyt päätettyihin hankkeisiin ei sisälly nopeita ratahankkeita itään, pohjoiseen ja länteen. Nämä pannaan liikkeelle erillisellä päätöksellä kunkin hankkeen suunnittelutilanne huomioiden.

– Pääradan kokonaisvaltainen parannus ja sen myötä mahdollinen neljän tunnin juna Ouluun jää vielä odottamaan päätöstään. Pääradalla liikkuu ylivoimaisesti eniten matkustajia ja se on tärkeä myös elinkeinoelämän kuljetusten kannalta, joten toivon, että nopeista ratahankkeista päätettäessä päärata nostetaan prioriteettilistan kärkeen, Sarkkinen sanoo.

Liikennehankkeiden lisäksi Sarkkinen nostaa esiin lisätalousarvioesityksen päätöksen antaa tälle vuodelle 20 miljoonaa euroa lisärahoitusta ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen.

– Tämä on hyvä uutinen, saamme vihdoin kipeästi kaivattuja konkreettisia parannuksia ammatilliseen koulutukseen.