Lähes joka kolmas ihminen maailmassa elää ilman puhdasta vettä, ja yli puolella ei ole kunnollista vessaa.

Puhtaan veden puute on riski lasten terveydelle. Unicefin ja Maailman terveysjärjestö WHO:n tuore raportti varoittaa, että ilman investointeja jo saavutettu kehitys voi valua hukkaan.

Miljardit ihmiset ympäri maailmaa kärsivät edelleen puhtaan veden ja kunnollisen sanitaation puutteesta, kertoo raportti Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 2000-2017: Special focus on inequalities.

Maailmanlaajuisesti noin 2,2 miljardia ihmistä elää ilman puhdasta vettä ja 4,2 miljardia elää ilman kunnollista vessaa ja viemäröintiä.

Huono sanitaatio altistaa sairauksille ja osaltaan ylläpitää köyhyyttä.

– Huono sanitaatio altistaa sairauksille ja osaltaan ylläpitää köyhyyttä, sanoo Suomen Unicefin vesi- ja sanitaatiotyön asiantuntija Päivi Kovalainen järjestön tiedotteessa.

Ilman puhdasta vettä sinnittelevät maailman köyhimmät ihmiset niin kaupunkien slummeissa kuin syrjäisillä maaseuduilla. Unicef patistaa valtioita investoimaan peruspalveluihin, jotta vuosikymmenten hyvä kehitys ei valu hukkaan.

Suora vaikutus terveyteen

Puhtaan veden ja kunnollisten käymälöiden puute vaikuttaa suoraan väestön terveyteen.

Joka päivä noin 800 alle viisivuotiasta lasta kuolee likaisen veden ja huonon hygienian aiheuttamiin sairauksiin kuten ripuliin. Käsienpesu saippualla olisi tehokas tapa ehkäistä tauteja, mutta kolmella miljardilla ihmisellä ei ole kotonaan tähän mahdollisuutta.

Samaan aikaan yli 670 miljoonaa ihmistä joutuu tekemään tarpeensa taivasalla. Heistä yhdeksän kymmenestä asuu maaseudulla.

Vuoteen 2000 verrattuna on sentään edistystä: 1,8 miljardia ihmistä enemmän on päässyt puhtaan veden piiriin ja 2,1 miljardia ihmistä on saanut käyttöönsä vessan.

Puhdas vesi määriteltiin ihmisoikeudeksi vuonna 2010.

Yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on, että vuoteen 2030 mennessä kaikilla maailman ihmisillä on käytössään puhdasta vettä sekä vessa.