IPS/Maged Srour

Greta Thunberg ei ole ainoa. Esimerkiksi Kumar Bishwajit Barman ystävineen on pelastanut ainakin tuhat tyttöä lapsiavioliitolta.

Vuonna 2010 Kumar Bishajit Barman näki 11-vuotiaan koululaisen aikovan lopettaa koulunkäynnin ja mennä naimisiin. Se järkytti Barmania niin, että hän päätti tehdä asialle jotain.

– Hän oli vain yksi monista kaltaisistaan tytöistä, jotka pakotetaan avioitumaan ennen peruskoulusta valmistumista. Minun täytyi toimia todella sumeilemattomasti, jotta sain avioliittovalmistelut loppumaan ja tytön takaisin kouluun, Barman sanoo.

– Menimme hänen kotiinsa ja lupasimme kattaa kaikki tytön koulutuksesta koituvat menot. Se oli lapsiavioliittojen vastaisen liikkeemme alku.

Maailmassa on tällä hetkellä 1,8 miljardia 10–24-vuotiasta ihmistä.

Ruotsalaisesta 16-vuotiaasta koululaisesta Greta Thunbergista on tullut kansainvälinen kuuluisuus, ilmastoaktivismin kasvot. Thunberg ei ole yksin, hänen rinnallaan kukoistaa kokonainen uusien aktivistien sukupolvi, joita yhdistää nuoruuden lisäksi usko yhdenkin ihmisen mahdollisuuksiin vaikuttaa maailmanmenoon.

Ei vain ylellisyysharrastus

YK-järjestö Unicefin tilastojen mukaan maailmassa on tällä hetkellä 1,8 miljardia 10–24-vuotiasta ihmistä, eikä määrä ole ainakaan vähenemässä – odotetaan, että vuosien 2015 ja 2030 välillä kaksi miljardia uutta ihmistä täyttää 15. Heistä yli 90 prosenttia elää kehittyvissä maissa.

Uutisvirrasta on kuitenkin saattanut saada sen käsityksen, että uusi nuorisoliikehdintä on lähinnä teollistuneiden maiden hyvinvoivien lasten ylellisyysharrastus. Näinhän ei ole asianlaita. Jo ennen Greta Thunbergia uutiskynnyksen ylittivät muun muassa pakistanilainen koulutusaktivisti Malala Yousafzai ja yhdysvaltalainen ilmastokamppailija Xiuhtezcatl Roske-Martinez.

Bangladeshiläinen Kumar Bishwajit Barman toimii omassa maassaan ja länsimaalaisittain uutispimennossa. Vain 18-vuotiaana Barman perusti ystäviensä kanssa Ashar Allo Pathshala -koulun, jonka avulla vastustetaan lapsiavioliittoja ja huumeiden väärinkäyttöä.

Työsarka ei lopu kesken: Unicefin tilastojen mukaan Bangladeshissä on suhteellisesti maailman neljänneksi eniten lapsiavioliittoja ja absoluuttisesti toiseksi eniten lapsimorsiamia. Lähes 60 prosenttia bangladeshiläisistä tytöistä avioituu ennen kahdeksattatoista syntymäpäiväänsä ja 22 prosenttia ennen viidentoista vuoden ikää.

Uhkauksia ja uhrauksia

Barman ystävineen on pelastanut ainakin tuhat tyttöä lapsiavioliitolta, tarjonnut heille ilmaisen koulutuksen sekä auttanut heitä jatkamaan opintojaan yli perusasteen.

Saavutus ei ole tullut helpolla. Lähes aina, kun Barman on yrittänyt estää ennenaikaisen avioliiton, hän on saanut uhkauksia. Ilmainen koulutus puolestaan on ollut ilmaista vain sen saajille, sillä sen järjestämisessä on kustannuksensa, joiden kattamisessa on ollut omat taistelunsa varsinkin alkuvaiheessa.

– Samaan aikaan kun tuimme tyttöjen koulutusta maksamalla sen kaikki kulut, me itse kitkuttelimme opettajan palkoilla. Mutta nyt meillä on apuna 1 800 vapaaehtoista, Barman sanoo.

Ashar Allo Pathshala -koulun toiminta on myös laajentunut tarjoamaan peruskoulutusta ja ammattiopintoja aikuisille naisille. Lisäksi aiemmin tänä vuonna Barman perusti pienen tekstiilitehtaan, joka auttaa naisia luomalla työpaikkoja.

Siinä missä Kumar Bishwajit Barmanin eurooppalaiset hengenheimolaiset osallistuivat koululakkoihin ilmaston puolesta, hän itse luopui opiskelupaikasta yliopistossa jotta voisi jatkaa työtään tyttöjen koulutuksen puolesta.

