Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kommentti: Vihreiden uusi puheenjohtaja aloitti täysvasemmistolaisella linjapuheella.

– Ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjunta ovat politiikan tärkeimmät tehtävät, määritteli vihreiden uusi puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo valintansa jälkeen.

Lause tuntui tutulta, ja googlaamallahan se heti löytyikin:

– Me olemme Suomen punavihreä tulevaisuuspuolue, ja meitä tarvitaan työn murroksen, ilmastonmuutoksen torjumisen ja eriarvoisuuden vähentämisen kaltaisten suurten globaalien ongelmien ratkaisemiseksi, sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puoluevaltuustossa viime marraskuussa.

Vasemmalla on nyt tungosta. SDP:n puoluejohto on vasemmistolaisin sitten Pertti Paasion päivin eli 30 vuoteen ja se näkyy myös hallitusohjelmassa. Vihreät ei uusinut ohjelmaansa, mutta puolueista tulee aina puheenjohtajansa näköisiä ja nyt köyhyystutkijana meritoitunut Ohisalo vie sen enemmän vasemmalle kuin koskaan, aivan samoihin teemoihin kuin vasemmistoliitto.

Punavihreydellä vaikutusvaltaa enemmän kuin koskaan



Punavihreästi ajattelevilla äänestäjillä on valinnan varaa. Jos haluaa ajatella asiaa myönteisen kautta, myös heidän arvoillaan on vaikutusvaltaa enemmän kuin koskaan. Ongelmakeskeinen ihminen nostaisi esiin myös sen, että viimeistään kuntavaalien lähestyessä puolueiden kilpailuasetelma alkaa haitata yhteistyötä.

Ohisalo jatkoi vasemmistolaisittain: ilmastonmuutos pitää torjua niin, että kaikki pysyvät mukana.

– Laskua eivät saa maksaa ne, joilla on jo toimeentulon kanssa vaikeaa. Haluan rakentaa sellaista Suomea, jossa yhteiskunnan turvaverkko toimii.

Li Andersson on sanonut saman asian puhumalla koko kansan ilmastopolitiikasta.

Hyvinvointivaltiota vahvistamassa



Koulutus, tasa-arvo, hyvinvointivaltio. Näissä ei ole eroja, on puhuja sitten vasemmistoliittolainen tai vihreä ohisalolaisittain.

– Olemme nyt mukana hallituksessa, joka vahvistaa hyvinvointivaltiota. Perusturvaa ja pienimpiä eläkkeitä korotetaan, pienituloisten verotusta kevennetään ja lapsiperheiden asemaa parannetaan. Asunnottomuus puolitetaan yhdessä ja poistetaan kahdessa hallituskaudessa, ympärivuorokautiselle hoivalle tulee hoitajamitoitus. Sote-uudistus tehdään nyt niin, että hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat, Ohisalo luetteli.

Sosiaalipolitiikka turvallisuuspolitiikkaa



Eniten hänen puheessaan on herättänyt huomiota turvallisuuspolitiikan uusi määrittely:

– Sosiaalipolitiikka on parasta turvallisuuspolitiikkaa.

– Sisäministeriön raporteissa on jo kauan lukenut, että Suomen suurin sisäisen turvallisuuden uhka on syrjäytyminen.

Näin on. Valtakunnallisilla maanpuolustuskursseilla opetettiin jo ainakin kymmenen vuotta sitten syrjäytymisen todella olevan sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Uutta tässä on vain se, että nyt meillä on ensi kerran sisäministeri, joka ottaa määritelmän vakavasti.

Punavihreillä on nyt edessä kaksi hyvää vuotta tehdä yhteistyötä hallituksessa ja eduskunnassa, toivottavasti neljäkin. Yleensä kuitenkin kuntavaaleissa osa hallituspuolueista voittaa, osa häviää ja se kiristää tunnelmaa ainakin joksikin aikaa.

Vihreiden tulevaisuus näyttää hyvältä. Suomessa puolue voitti kevään molemmat vaalit. Euroopassa siitä on tulossa johtava voima oikeistopopulismia vastaan, kun vanhat valtapuolueet ja vasemmisto menettivät asemiaan.